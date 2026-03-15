Иран призова за сдържаност: Техеран предупреждава за риск от разширяване на конфликта

Иранският външен министър Абас Арагчи призова международната общност да избягва действия, които биха могли да разширят войната с Израел и САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп поиска помощ за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, съобщи Франс прес.

Иранското външно министерство заяви, че днес Арагчи е провел телефонен разговор с френския си колега Жан-Ноел Баро. По време на разговора Арагчи настоял другите държави да се "въздържат от всякакви действия, които биха могли да доведат до ескалация и разширяване на конфликта".

Вчера Тръмп призова страни като Франция, Китай, Япония и Великобритания да изпратят военни кораби за защита на корабоплаването през стратегическия пролив, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол. Според Вашингтон маршрутът е сериозно затруднен вследствие на блокада от страна на Иран.

Арагчи заяви в интервю, че войната, в която страната му се изправя срещу САЩ и Израел, ще приключи едва когато Техеран бъде сигурен, че тя няма да бъде подновена.

„Тази война ще приключи, когато сме сигурни, че няма да се повтори и че ще бъдат изплатени репарации. Преживяхме това миналата година: Израел атакува, след това Съединените щати... те се прегрупираха и ни атакуваха отново“, заяви Арагчи пред арабоезичната медия Al-Araby Al-Jadeed, визирайки войната на Иран с Израел и САЩ през юни 2025 г.

Техеран разполага с "многобройни доказателства", че американските бази в Близкия изток се използват за нанасяне на удари срещу Ислямската република.

"Имаме много доказателства: има сателитни снимки и данни от електронно наблюдение, които показват, че американските бази в този регион се използват за атаките срещу нас", подчерта Арагчи. Според него от Обединените арабски емирства (ОАЕ) са били изстреляни ракети за атаките на остров Харг в Персийския залив, където се намира основният терминал за износ на ирански петрол.