Украйна е готова да сподели опита си в защитата срещу иранските дронове камикадзе със страни от Близкия изток, но очаква в замяна финансова помощ и достъп до нови технологии, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като Киев изпрати специализирани екипи в няколко държави от региона, съобщава "Ройтерс".

По думите на Зеленски украинските специалисти имат значителен практически опит в противодействието на дронови атаки – умение, придобито по време на войната с Русия. Именно този опит Киев е готов да предостави на партньори в Близкия изток, които също са изправени пред нарастваща заплаха от безпилотни летателни апарати, разработени или доставени от Иран.

Президентът уточни, че във всяка от изпратените мисии участват десетки експерти – инженери, военни специалисти и анализатори на системи за противовъздушна отбрана. Тяхната задача е да извършат оценка на съществуващите защитни системи в съответните държави и да покажат на място как могат да бъдат подобрени механизмите за откриване, проследяване и неутрализиране на дронове.

Според Зеленски това сътрудничество не е едностранно. Украйна очаква партньорите ѝ да инвестират в развитието на нови технологии за противодействие на безпилотни системи, както и да осигурят финансова подкрепа за разширяване на украинските отбранителни разработки. Той подчерта, че натрупаният опит от бойните действия дава на страната ценна експертиза, която може да бъде полезна и извън Европа.

Напрежение около нефтопровода „Дружба“

Паралелно с това възникна дипломатическо напрежение между Киев и Будапеща около състоянието на нефтопровода "Дружба". Украинският президент заяви, че евентуалното възстановяване на пълния транспорт на петрол по тръбопровода на практика би означавало отслабване или дори заобикаляне на санкциите срещу Русия.

Според информация на руската държавна агенция, унгарски експерти са пристигнали в Киев с намерение да проверят състоянието на тръбопровода и да установят дали има технически проблеми, които пречат на нормалната му работа. В крайна сметка обаче те са напуснали страната, без да получат разрешение да извършат оглед на съоръжението.

В Будапеща реакцията беше остра. Унгарският външен министър Петер Сиярто обвини украинските власти, че възпрепятстват работата на нефтопровода по политически причини. Според него действията на Киев могат да бъдат част от опит да се окаже влияние върху вътрешнополитическата ситуация в страната, включително върху позициите на правителството преди предстоящите избори.