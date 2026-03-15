Библейско пророчество или конспирация: Войната между САЩ и Иран и Четирите конника на Апокалипсиса

С изострянето на войната между САЩ, Израел и Иран, интересна теория твърди, че конфликтът може да е отражение на смразяващо пророчество от библейската книга Откровение.

Някои потребители твърдят, че цветовете на иранското национално знаме отразяват Четирите конници на Апокалипсиса: завоевание (бяло), война (червено), глад (черно) и смърт (бледо или зелено), описани в Откровение като знаци за края на времето.

Критиците отбелязват, че теорията е непълна, защото иранското знаме не съдържа черния цвят, който представлява глад в библейския текст.

Някои потребители на социалните медии обаче се опитват да обяснят липсващия кон, като го свързват с покачващите се цени на храните или потенциални прекъсвания на доставките на петрол в Персийския залив, въпреки че самата книга Откровение не прави връзка между пророчеството и Иран.

В Откровение 6, когато Божият Агнец отваря първите четири от седемте печата, четирима конници са освободени, с което се поставя началото на период на божествен съд и опустошение на Земята.

Теорията се основава и на пророчество в книгата на Езекиил, описващо нахлуване в Израел от древни народи, включително Персия, сега съвременен Иран, което според някои вярващи отразява нарастващата конфронтация между Иран, Израел и Съединените щати.

Пастор Джеф Крамър от Уестминстърската Голгота в Колорадо каза, че настоящият момент носи "библейско значение“, защото "Иран е древна Персия“, твърдейки, че "със сигурност има пророчески проблеми, които са свързани с тях“.

Той посочи Езекиил 38, който посочва Персия сред народите, обединени срещу Израел, и каза, че последните събития в Близкия изток са накарали някои християни да вярват, че тези пророчества може да се приближават.

"Живеем в пророческата времева линия някъде близо до глава 37 и началото на глава 38“, каза Крамер.

Той твърди, че Израел остава централно място в библейските пророчества, казвайки: "Израел винаги е Божият часовник, когато става въпрос за пророчества“, и предложи съвременните конфликти, включващи Иран, да се разглеждат през тази призма.

Потребителите на социалните медии посочиха съобщения, че покачващите се цени на енергията, предизвикани от сътресения в Близкия изток, започват да повишават разходите на селскостопанските пазари, подхранвайки страховете от нов глобален скок на цените на храните.

"Един от четиримата конници в книгата Откровение е гладът“, разсъждава един потребител на X, свързвайки теорията с предупреждения, че по-високите цени на горивата и торовете биха могли да тласнат световните цени на храните нагоре.

Конспирация или истина?

Тази конспиративна теория води началото си от форма на библейско тълкуване, наречена диспенсационализъм, която интерпретира Откровение като буквална пътна карта за бъдещи събития.

Авторът на Откровение традиционно се идентифицира като Йоан, за когото мнозина смятат, че е апостол Йоан, който е написал и Евангелието на Йоан.

Книгата описва драматична поредица от събития, водещи до "крайните времена“, включително природни бедствия, епидемии, преследване, хаос и отварянето на седем печата, които разкриват драматично бъдеще.

Откровение 5 започва с това, че Йоан вижда Бог, държащ свитък, запечатан със седем печата, документ, за който се смята, че съдържа съдби и планове за това, което предстои.

Единственият, достоен да разчупи печатите, е Ангецът, символ на Исус Христос, който беше убит, но триумфира.

"Гледах как Ангецът отвори първия от седемте печата. Тогава чух едно от четирите живи същества да казва с глас като гръм: "Ела!“, пише Йоан в Откровение 6:1.

Следващите пасажи описват Четиримата конници, яздещи напред, докато следващите печати разкриват по-нататъшни катаклизми, включително преследването на мъченици, голямо земетресение и потъмняване на слънцето.

Когато седмият печат е отворен, в Небето настъпва тишина за около половин час, отбелязвайки драматичен преход към следващата серия от съдби.

Шантавата теория идва, когато САЩ и Израел навлизат в 13-ия ден от атаките си срещу Иран.

Новоназначеният върховен лидер на Иран публикува първото си послание, откакто пое властта в четвъртък, предупреждавайки, че САЩ и Израел ще трябва да платят "обезщетение“ за ударите си и обещавайки да държи жизненоважния Ормузки проток затворен като лост в ескалиращия конфликт.

Заплахата е насочена към един от най-важните корабни маршрути в света, през който преминават приблизително една пета от световните доставки на петрол, което поражда опасения, че войната може да се разпространи по-нататък в световната търговия и енергийните пазари.

В същото време Международната агенция по енергетика предупреди, че боевете са предизвикали това, което тя нарече "най-голямото прекъсване на доставките в историята на световния петролен пазар“, което накара страните да освободят аварийни петролни резерви в опит да стабилизират цените.

Междувременно президентът Доналд Тръмп продължи да дава смесени сигнали за това колко дълго може да продължи конфликтът, като прави противоречиви забележки дали боевете могат да приключат скоро или да продължат с месеци.