Кораб на Фронтекс потъна край Гърция

Кораб на агенцията на Европейския съюз за гранична и брегова охрана Фронтекс потъна край гръцкия остров Кастелоризо в югоизточната част на Егейско море, съобщи гръцката телевизия „Скай“.

Инцидентът е станал в района на пристанището Мегисти, след като корабът, плаващ под естонски флаг, е извършил маневра и се е ударил в скалистия бряг. При сблъсъка плавателният съд се е преобърнал, а хората на борда са паднали във водата. Малко след това е избухнал и пожар, след като от двигателя е започнало изтичане на гориво, пише Труд.

По информация на електронното издание на гръцкия вестник „Прото тема“, на борда е бил и посланикът на Естония в Гърция.

При инцидента са пострадали общо петима души, като един от тях е в тежко състояние. Ранените са транспортирани с медицински хеликоптер до Атина за лечение.

Гръцките власти са започнали разследване, което трябва да изясни причините за произшествието.