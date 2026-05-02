Левски е шампион и във волейбола

Левски София триумфира с трета поредна титла в Супер Волей, след като победи Нефтохимик 2010 с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) в четвъртия мач от финалната серия, игран в зала "Младост" в Бургас.

Малко преди края на мача, футболния тим на "сините" си осигури златните медали след 17-годишна пауза.

Селекцията на Николай Желязков показа характер, за да пречупи съперника след петгеймова битка и да затвори серията с 3:1 победи. Така "сините" стигнаха до 21-ата титла в своята история и затвърдиха доминацията си в последните години.

Столичният тим вече бе вдигнал и Суперкупа на България в началото на сезона, с което оформя изключително успешна кампания.

Финалният сблъсък бе наблюдаван на живо от Цветан Соколов и националния селекционер Джанлоренцо Бленджини./ БГНЕС