Монети с пророчество за края на света открити от археолози в Дания

Древни монети, върху които са отпечатани символи, свързани с библейското пророчество за края на света, бяха открити повече от 1000 години след създаването им, съобщава Daily Mail. На редките сребърни монети с надпис "Агнето Божие" са изобразени Алфа и Омега, символ, описан в Библията като олицетворяващ "Началото и Края", израз, тясно свързан с Книгата на Откровението.

Книгата на Откровението е апокалиптично пророчество, написано от Йоан до седем църкви в Мала Азия, което служи като послание на утеха и предупреждение относно окончателния триумф на Исус Христос над злото.

Двете монети, намерени в Дания, са отсечени около 1009 г., когато Англия е била изправена пред безмилостни викинги атаки, а владетелите са се обърнали към вярата с надежда за божествена защита. Но мощните изображения, изсечени върху малките сребърни монети, не са били просто декоративни, тъй като носят дълбока теологична символика, свързана с жертвата, съда и вечността на Христос.

На едната страна на монетата Агнето Божие стои над гръцките букви Алфа и Омега, символи, широко признати в християнската теология като израз на върховната власт на Бога над началото и края на времето.

В Книгата на Откровението "Агнето Божие" е централен титул за Исус Христос, появяващ се 28 пъти, за да символизира заклания, но победоносен, възкръснал спасител, който побеждава смъртта и царува като крал. Описан в текста като агне, приличащо на лъв, само той е посочен като достоен да разгърне свитъка на историята и да даде начало на последния съд и обновлението.

В целия свят са известни едва около 30 екземпляра от така наречените монети "Agnus Dei", което прави откриването на две нови монети в Дания изключителна находка.

Артефактите са открити от любители, търсещи с металдетектори, в южната част на Ютландия и Ти, след което са предадени на Националния музей на Дания за изследване.

Изследовател от музея заяви, че монетите са били изработени като средство за защита.

"Знаем, че през 1009 г. английският крал Етелред е предприел всички необходими мерки, за да отблъсне атаките на викингите. Той е наредил пост и милостиня, но също така е наредил да бъдат отпечатани монети с християнски мотиви, които са били предназначени да защитят англичаните", споделиха те в изявление.

Във всеки случай, повечето от монетите бяха просто намерени тук и върху тях имаше надписи с пожелания. Така че може би са били използвани като бижута. А атаките, да, те продължиха.“

Смята се, че монетите са били откраднати от викинг,

който може би е възприел християнските изображения като нещо с екзотична стойност.

Гите Тарнов Ингвардсон, музейна инспекторка в Националния музей на Дания, описа откритието като едновременно рядко и парадоксално, като отбеляза, че монетите свързват английските крале и християнството с датските викинги-владетели, появата на монетното обращение в Дания и ранното формиране на датската държава.

Смята се, че апостол Йоан е написал Книгата на Откровението, докато е бил в изгнание на егейския остров Патмос. Той е записал поредица от апокалиптични видения, предназначени за седем църкви, като е използвал символичен език, за да окуражи християните, изправени пред римско преследване.

В Книгата на Откровението Йоан първо описва Агнето като заклано и възкръснало. Въпреки че Агнето изглежда е било принесено в жертва, то е изобразено да стои в центъра на трона, символизирайки смъртта, последвана от възкресение.

Агнето се описва също като единствената фигура, достойна да отвори свитъка, запечатан със седем печата. Разпечатването на тези печати представлява разгръщането на Божия план, включващ съд и възкресение на мъртвите.

В цялото Откровение Агнето е изобразено едновременно като изкупител и съдия. То е представено като воин, който побеждава злото и извършва съд, като същевременно изкупува хората за Бога чрез своята жертва.

Агнето се почита в небесата редом с Бога, докато ангелите и живите същества възвестяват, че то е достойно да получи власт, богатство, мъдрост и слава. Текстът описва също как Агнето подготвя голяма „сватбена вечеря“ за своите последователи, символизираща окончателната победа и единството с вярващите. В последното видение Агнето помага за установяването на нов ред, в който страданията приключват, смъртта е победена и всяка сълза е изтрита.

Символично Агнето е описано като имащо седем рога и седем очи. Тези черти представляват пълната власт и божественото знание, както и седмократния Дух на Бога.