Откриха най-старите известни записи на песен на кит

Учени са намерили най-старите известни записи на звук от кит и вярват, че откритието им може да помогне да разберат как общуват тези големи животни, пише Асошиейтед прес.

Записът е на песен на гърбат кит, който е известен със своите сложни песни. Изследователите от Океанографския институт „Уудс Хоул“ във Фалмът, Масачузетс, казват, че звукът е записан през март 1949 г. близо до Бермудските острови.

Еднакво важен е и звукът на океана, казва Питър Таяк, който се занимава с морска биоакустика и е почетен изследовател в „Уудс Хоул“. Океанът през 40-те години е бил много по-тих от сега, което е създавало различна обстановка от тази, в която учените са свикнали да слушат песните на китовете, казва той.

Запазеният запис от 40-те години може да помогне на учените по-добре да разберат как звуците, създавани сега от човека, като нарасналия шум от корабите, влияят на начина, по който общуват китовете, казва Таяк. В проучване, публикувано от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA), се казва, че китовете могат да променят поведението си за издаване на звуци в зависимост от заобикалящата ги среда.

Записът предшества с близо 20 години откритието на песен на кит от учения Роджър Пейн. Изследователите от „Уудс Хоул“ по това време са били на изследователски кораб, където са тествали сонарните системи и са извършвали акустични експерименти с Управлението за военноморски изследвания на САЩ, когато са уловили звука, казва Ашли Джестър, директор по научни данни и библиотечни услуги в „Уудс Хоул“.

Учените не са знаели какво чуват, но са решили да запишат звука и да го запазят, казва Джестър.

Изследователи от „Уудс Хоул“ са намерили песента, докато са дигитализирали стари аудиозаписи миналата година.

Способността на китовете да издават звуци е от съществено значение за тяхното оцеляване и е ключова за начина, по който се социализират и общуват. Звуците са под формата на щракане, свирене и викане, казват учените от NOAA, които ги изучават.

Звуците помагат на китовете да намерят храна, да се ориентират, да се намират един друг и да разбират заобикалящата ги среда в огромния океан, добавят учените. Някои видове издават повтарящи се звуци, които приличат на песни. Гърбатите китове, които могат да тежат повече от 55 000 паунда (24 947 килограма), са най-известните певци в океана, способни на сложни вокализации, които могат да звучат деликатно или дори тъжно.

(БТА)