Няколко земетресения разлюляха Гърция

Няколко земни труса бяха регистрирани в Гърция, предаде гръцката агенция АНА-МПА.

Земетресенията са усетени след 11 ч. тази сутрин. Най-силното е било с магнитуд 4,6 по Рихтер. Епицентърът му е бил на 10 км северно от град Янина в северозападната част на страната.

Последвали са още два земни труса с магнитуд 4,5 и 4 по Рихтер.

Няма данни за пострадали и щети.

По рано днес в ранните часове на денонощието западно от полуостров Пелопонес беше регистрирано земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер.

