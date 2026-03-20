IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Няколко земетресения разлюляха Гърция

Най-силното е с магнитуд от 4,6 по Рихтер

20.03.2026 | 15:01 ч. Обновена: 20.03.2026 | 15:06 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Няколко земни труса бяха регистрирани в Гърция, предаде гръцката агенция АНА-МПА. 

Земетресенията са усетени след 11 ч. тази сутрин. Най-силното е било с магнитуд 4,6 по Рихтер. Епицентърът му е бил на 10 км северно от град Янина в северозападната част на страната.  

Последвали са още два земни труса с магнитуд 4,5 и 4 по Рихтер. 

Няма данни за пострадали и щети.

По рано днес в ранните часове на денонощието западно от полуостров Пелопонес беше регистрирано земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресения Гърция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem