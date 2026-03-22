Хиляди протестиращи в Прага срещу новото правителство на чешкия премиер Бабиш СНИМКИ

Десетки хиляди хора протестираха в Прага в събота срещу политиките и плановете на новото чешко правителство, водено от популисткия премиер Андрей Бабиш, съобщава АР.

Протестиращи от цяла Чехия присъстваха на мирната демонстрация в парка Летна, мястото на огромни събирания през 1989 г., които допринесоха значително за падането на комунизма.

Те дойдоха, за да изразят загрижеността си, че Бабиш и неговият коалиционен кабинет са заплаха за демокрацията, отклонявайки страната от подкрепата за Украйна и поемайки по автократичен път.

Хората в тълпата, които организаторите оцениха на 200 хиляди, развяваха чешки национални знамена, а на един от изложените транспаранти пишеше: "Да защитим демокрацията“.

"Тук сме, за да се обявим ясно срещу това да дърпаме страната си по пътя на Словакия и Унгария“, каза Микулаш Минарж, главен организатор от групата "Милион моменти за демокрация“, визирайки проруските и автократични наклонности на тези две страни.

Бабиш се завърна на власт в Чехия, след като неговото движение ANO, или ДА, спечели убедително на октомврийските избори в страната и сформира коалиция с две малки политически групи - антимигрантската партия "Свобода и пряка демокрация“ и дясната партия "Мотористи за себе си“.

С новия си съюз с групите, някои от чиито възгледи се считат за крайни, правителството започна значително да предефинира външната и вътрешната политика на страната.

Бабиш се противопостави на някои ключови политики на Европейския съюз по отношение на околната среда и миграцията и отхвърли всякаква финансова помощ за Украйна и гаранции за заеми от ЕС за страната, бореща се с руската инвазия, присъединявайки се към редиците на премиерите Виктор Орбан от Унгария и Роберт Фицо от Словакия.

Новото правителство подготвя законопроект, който според критиците е вдъхновен от руския закон за чуждестранните агенти и би изисквал неправителствените организации и лицата, участващи в неясно дефинирана политическа дейност и получаващи чуждестранна помощ, да се регистрират или да бъдат изправени пред големи глоби.

Друг план в дневния ред е да се промени финансирането на общественото радио и телевизия, ход, който според мнозина би дал на правителството контрол върху радио- и телевизионните оператори.

Организаторите на протеста заявиха, че са решили да проведат митинга след неотдавнашно решение на долната камара на парламента да отхвърли предложение за снемане на имунитета от съдебно преследване на Бабиш по дело за измама на стойност 2 милиона долара, свързано със субсидии от ЕС.

Одобрението би позволило на съда да издаде присъда скоро, но отхвърлянето на предложението означава, че той може да бъде съден едва след като мандатът му в камарата изтече през 2029 г.

Законодателите също така отказаха да се съгласят да позволят съдебно преследване на председателя на долната камара Томио Окамура, лидер на Партията на свободата, по обвинения в подбуждане към омраза.

Групата "Милион моменти“ заяви, че тези решения разделят нацията на две категории - "обикновените хора и недосегаемите“.

Планират се още протести.