Милиардерът Андрей Бабиш официално е назначен за премиер на Чехия

Чешкият президент Петър Павел назначи днес милиардера и лидер на популистката партия „Действие на недоволните граждани“ (АНО) Андрей Бабиш за нов премиер на страната на излъчена на живо по телевизията официална церемония.

Бабиш, чиято партия спечели парламентарните избори на 3-4 октомври, ще поеме властта от дясноцентристкото правителство, след като бъде назначен целият му кабинет, което се очаква да се случи по-късно този месец.

Седемдесет и една годишният Бабиш се връща на власт след четири години в опозиция, по време на които либерално-центристките му политики се трансформираха в по-близки до тези на крайните десни сили и той се присъедини към „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент.

В управлението му ще участват крайнодясната, евроскептична и проруска партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и партията „Автомобилисти за себе си“, чиято основна цел е да се противопоставя на климатичните политики на ЕС.

Трите партии разполагат със 108 места в 200-местната долна камара на чешкия парламент.

Съгласно конституцията на страната новият премиер трябва да поиска вот на доверие от парламента в рамките на 30 дни от встъпването си в длъжност.

Бабиш обещава да намали военната помощ за Украйна от националния бюджет и казва, че е възможно новото правителство да прекрати управляваната от Чехия инициатива за боеприпаси, чрез която се осигуряват едрокалибрени боеприпаси за Украйна от целия свят.

Бабиш казва, че схемата не е прозрачна и е прекалено скъпа, но не е заявил ясна позиция относно бъдещето на проекта, който се радва на силна подкрепа от страна на президента.

Павел назначи новия премиер, след като Бабиш миналата седмица каза, че ще прехвърли основния си актив - групата „Агроферт“ (Agrofert), която се състои от повече от 200 компании в химическия, хранителния, земеделския и други промишлени отрасли - в специален тръст, за да избегне конфликт на интереси, докато е на власт. (БТА)