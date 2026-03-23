Лионел Жоспен, екс премиер на Франция, почина на 88 години

Беше министър-председател по време на президентството на Ширак

23.03.2026 | 10:42 ч. Обновена: 23.03.2026 | 10:47 ч. 0
Reuters

Бившият френски премиер Лионел Жоспен почина на 88-годишна възраст, съобщи телевизионната мрежа BFM. 

Жоспен беше начело на правителството при управлението на десноцентристкия президент Жак Ширак от 1997 до 2002 г. по време на "съвместно съжителство" – термин, използван във Франция, когато президентът и премиерът са от противоположни лагери.

Жоспен ще бъде запомнен, че по негово време Франция въведе 35-часова работна седмица, осигури допълнително здравно осигуряване за хората с най-ниски доходи, насърчи участието на жените в политиката и разшири системата за социално осигуряване.

По време на неговия мандат безработицата във Франция значително намаля

Към момента няма яснота каква е причината за смъртта на Жоспен, но в началото на годината политикът сподели, че е е претърпял "сериозна операция“, без да дава подробности. 

 

