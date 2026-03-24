Доналд Тръмп има четири лоши варианта за войната в Иран

Стратегията на Доналд Тръмп в Иран е като времето в родния му щат Флорида: ако не ви харесва, изчакайте пет минути, за да се промени. В петък президентът заяви, че войната на Америка може скоро да "затихне“. Военните цели на Америка до голяма степен са постигнати, каза той, и изглежда не е обезпокоен от продължаващото затваряне на Ормузкия проток от страна на Иран, тъй като Америка не "използва“ водния път.

Неговият помирителен тон продължи само до събота, a след това даде на Иран 48-часов срок да отвори отново Ормузкия пролив и предупреди, че ако Иран не се съобрази с желанието му, "Америка ще удари и ще унищожи различните им електроцентрали, започвайки с най-голямата“. Толкова за затихването.

Защитниците на Тръмп настояват, че реториката му е част от плана: президентът държи опциите си отворени и държи Иран нащрек. За почти всички останали е ясно, че Америка е влязла в тази война с погрешна стратегия, започвайки с неспособността си да предвиди, че Иран ще затвори пролива. С навлизането на боевете в четвърта им седмица, Тръмп има четири възможности за това как да продължи. Той може да говори, да си тръгне, да продължи или да ескалира. Ако все още не е избрал една, то е защото никоя от тях не е добра, пипе The Economist.

Намаляващ брой дипломати все още смятат, че Америка и Иран биха могли да договорят прекратяване на огъня. Това обаче изглежда най-малко вероятният вариант, предвид пречките дори пред събирането на страните. След като беше атакуван два пъти, докато водеше преговори с Америка, Иран е разбираемо колеблив относно нов кръг. Ръководството му е в безпорядък - новият върховен лидер, Моджтаба Хаменей, не е виждан, откакто пое поста на 9 март. Америка може да се чуди дали някой ирански събеседник наистина говори от името на режима.

Дори изборът на медиатор може да е сложен. Оман посредничи в предишните два кръга преговори, но разгневи съседите си от Персийския залив със симпатизиращата си позиция към Иран през цялата война. Те настояваха за алтернативен посредник, а Катар изглежда най-вероятният претендент.

Една тясна сделка, която заменя облекчаването на санкциите с ограничения върху ядрената програма на Иран, няма да е достатъчна. Америка би влязла във всякакви преговори с максималистични искания. САЩ също така иска Иран да приеме строги ограничения върху ракетната си програма и да прекрати подкрепата си за арабските милиции. Иран има свой собствен списък с желания, който включва репарации за войната и затваряне на американски военни бази в региона. Нито една от страните не е в настроение за отстъпки.

Победа чрез сделка

Ако не може да сложи край на войната със сделка, Тръмп може да се опита просто да я прекрати. Някои от неговите съветници подтикват президента да обяви победа. Той би могъл да го направи, без съмнение с известно разкрасяване, че военните възможности на Иран са били разбити: флотът му е потопен, ракетните му фабрики са в руини.

Това би бил най-тръмпският вариант, продавайки неубедителна кампания като решителна победа. Той го направи през юни, когато заяви, че ядрената програма на Иран е била "заличена“ от американски удари - без значение, че осем месеца по-късно той определи същата ядрена програма като заплаха. Той може да се тревожи, че избирателите ще бъдат по-трудни за убеждаване този път. Цените на бензина в Америка вече са се повишили с 34% спрямо преди месец. Но по-голямата част от неговата републиканска база все още подкрепя войната и прекратяването ѝ сега би дало на шока от цените на петрола седем месеца, за да отшуми преди междинните избори през ноември.

Други проблеми обаче са по-трудни за решаване. Иран все още би разполагал с приблизително 400 кг уран, обогатен до 60% чистота, и с новооткрита решителност да го превърне в ядрена бомба. Това би сложило край на войната с контрол над Ормузкия проток. В продължение на почти половин век осигуряването на потока от петрол от Персийския залив е било в центъра на американската политика в Близкия изток.

Да се ​​сложи край на войната сега би означавало да се изостави този принцип. Държавите от Персийския залив биха били разярени и биха се страхували от безкрайно изнудване. Няколко ирански служители вече са размишлявали върху начисляването на такси от кораби, преминаващи през пролива. Израел също би бил недоволен.

Трети вариант е да се запази курсът. Америка и Израел биха могли да продължат с още няколко седмици въздушни удари. Много израелски служители биха предпочели този вариант. Началникът на армията казва, че кампанията ще продължи през целия празник Песах, който приключва на 9 април.

И все пак няма гаранция, че нещо от това ще проработи. Режимът може да достигне повратна точка, а може и да не – това е неопровержимо твърдение. Докато Иран може да поддържа спорадични атаки срещу кораби, вероятно може да държи пролива затворен и да откаже на Тръмп победа. Това може да причини болка и на други места: повече от 160 души бяха ранени на 21 март от две балистични ракети, ударили южен Израел (опитът за прихващането им се провали). И може да не спре дотук.

Изправена пред перспективата за дълга война, тя би могла да ескалира атаките си срещу критична инфраструктура в Персийския залив. Така или иначе, икономическите разходи биха се увеличили, а продължаващите ирански атаки биха изчерпали запасите от противовъздушни прехващачи в Израел и Персийския залив.

Ескалация

Това води към последната опция, която стои пред Тръмп: "ескалация за деескалация“, както го описа Скот Бесент, министърът на финансите. Тръмп би могъл да изпълни заплахата си да удари електроцентралите на Иран. Той би могъл да нареди на морските пехотинци да извършат десанти, за да завземат остров Харг, където се намира главният ирански терминал за износ на петрол, или три острова, спорни между Иран и Обединените арабски емирства, които заемат стратегическо място близо до пролива. Той би могъл да изпрати командоси, за да се опитат да осигурят обогатения уран на Иран.

Ескалацията би била изпълнена с риск. Морските пехотинци, които завземат иранските острови, след това ще трябва да ги държат, без съмнение под редовни атаки с дронове. Нападение срещу ядрените съоръжения на Иран може да изисква от командоси да осигурят враждебна територия в продължение на дни.

Държавите от Персийския залив биха се изправили пред още по-голяма опасност. Иран вече заплаши да удари техните електроцентрали и инсталации за обезсоляване на вода, ако Америка удари електрическата им мрежа. Нападение на остров Харг може да доведе до по-големи удари по нефтени и газови съоръжения в Персийския залив. И

Нещо повече, нито една от тези опции не може реално да сложи край на войната. Президентът може да обяви победа, само за да може Иран да държи пролива затворен. Той може да се обзаложи, че ако този конфликт стане още по-скъп, това ще възпре бъдещ такъв. Тръмп може да продължи да настоява още няколко седмици, само за да се окаже в подобна безизходица. Ескалацията не е самоцел.

Какво ще направи Америка с остров Харг, ако Иран откаже да преговаря за сделка за него? След като започна тази война, Тръмп няма лесен начин да я завърши.