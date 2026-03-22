Евангелската свещена война: Защо някои християни смятат, че Тръмп ще сложи край на света

Войници от въоръжените сили на Съединените щати са подали над 100 жалби до Фондацията за военна религиозна свобода (MRFF), в които се посочва, че техните командири използват екстремистка религиозна реторика, за да опишат войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Според някои оплаквания, американските военни командири са казали на войските си, че атаката срещу Иран е свещена война и че президентът на САЩ Доналд Тръмп е "помазан от Исус да запали сигналния огън в Иран, за да предизвика Армагедон и да отбележи завръщането си на Земята".

В скорошно интервю за Democracy Now!, президентът на MRFF, Майки Уайнстийн, заяви, че фондацията е "залята" с обаждания от войници, посочващи, че командирите във въоръжените сили "са еуфорични", защото войната ще послужи като начин да "върнат своята версия на въоръжения Исус".

Коментарите са сред другите насилствени религиозни реторики, идващи от американски служители. Посланикът на САЩ в Израел, Майк Хъкаби, предизвика дипломатически спор, когато предположи, че Израел има библейско право да завземе голяма част от Близкия изток.

Езикът идва и в момент, когато някои американски служители се опитват да характеризират иранското правителство като фанатично. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Иран се управлява от "религиозни фанатици-лунатици". Министърът на отбраната Пийт Хегсет пък каза:

"Луди режими като Иран, отдадени на пророчески ислямски заблуди, не могат да имат ядрени оръжия."

Междувременно американският телевизионен евангелист Джон Хейджи наскоро заяви, че Русия, Турция, "това, което е останало от Иран" и "групи ислямисти" скоро ще нахлуят в Израел и ще бъдат унищожени от Бог.

Американски евангелизъм

По време на докторантурата си по християнска теология се запитах защо някои американски евангелски религиозни движения, които придобиха все по-голяма видимост и сила чрез политиката на президента Доналд Тръмп за MAGA, силно повлияна от белия християнски национализъм, възприемат насилствени интерпретации на това, което теолозите наричат ​​"есхатология" (теология на края на времето).

Докато терминът "евангелски християнин" е известен с това, че е труден за дефиниране, историкът Дейвид Бебингтън, който се фокусира върху тези движения в Обединеното кралство, очерта четири основни характеристики: силна вяра в Библията, смъртта на Исус за опрощаване на греховете, опит на обръщане във вярата и социален активизъм.

Моята собствена изследователска специализация е как съвременните протестантски християни, включително евангелските християни, разбират значението на смъртта на Исус, наричана още изкупление, и нейната връзка с края на времето.

Търсене на Армагедон

Реториката за това, че войните са религиозни, а Тръмп е божествено помазан и е на път да предизвика Армагедон, е дълбоко обезпокоителна и катализира осъждането от християните в САЩ и извън тях, които се застъпват за ненасилствена и дипломатическа външна политика.

Насилствената религиозна реторика на САЩ, засилваща се с войната между САЩ и Израел срещу Иран, се свързва с вярванията, че след като Израел бъде възстановен като нация и храмът в Йерусалим бъде построен отново, Исус ще се завърне и ще съди човечеството.

Християните, които се придържат към тези възгледи, четат библейската книга Откровение, с нейния ярък символичен апокалиптичен език, като отправяне на буквални твърдения за историята. Те твърдят, че тяхното вдъхновено и авторитетно библейско тълкуване им позволява да знаят, че конфликтите в Близкия изток инициират последния акт на Бог в историята, като Тръмп се разглежда като доминиращия и агресивен човек, който може да помогне за въвеждането на насилствения съд на Бог над враговете му.

Тълкувания на смъртта и насилието на Исус

Уместно е да се разгледа как някои християнски вярвания за смъртта на Исус корелират с готовността да се подкрепя или оправдава насилието.

Протестантски евангелски богослови, като Дж. И. Пакър и Джон Стот, твърдят, че смъртта на Исус е "платила наказанието" за човешкия грях. Те подчертават, че Божията святост изисква плащане за този грях. В тази рамка Бог организира насилствената смърт на Исус, за да задоволи Божията наказателна справедливост да прости на човечеството.

Неевангелските християни, от друга страна, като конгрегационалистът от 19-ти век Хорас Бушнел и съвременният менонитски богослов Дж. Дени Уийвър, разбират смъртта на Исус като пример за Божията любов. В това тълкуване Исус не търпи насилие, за да плати дълг към Бога. Вместо това, смъртта на Исус е по-близка до трагичната смърт на мъченик. Тези теолози отхвърлят насилието като условие за прошка.

Дебат през 2012 г. в Презвитерианската църква (САЩ) относно химн демонстрира това напрежение, с предложена промяна на текста на химна от "на този кръст, когато Исус умря, гневът Божий беше удовлетворен" на "любовта Божия беше възвеличена". В крайна сметка авторите отхвърлиха предложението.

Но конфликтът показва, че християните са страстни по отношение на различните си интерпретации на смъртта на Исус.

Божествено насилие в изкуплението

Изследователите са показали, че вярванията за наказателното изкупление предсказват негативна връзка с чувството за отговорност за намаляване на болката и страданието в света. Това не е изненадващо, когато насилието е включено като изкупително в богословските рамки.

В моята докторска дисертация правя връзка между приемането на божественото насилие в изкуплението и божественото насилие в есхатологията. Разбира се, тази тема е много по-сложна и нюансирана. Въпреки това, християните винаги преминават през процес на тълкуване и договаряне, когато става въпрос за свещени текстове.

Например, Исус, воинът Христос от Откровение 19, язди ли боен кон, за да влезе в битка срещу враговете си, или учителят на мира от Матей 21, който заповядва на последователите си да обичат враговете си, както Бог съвършено го прави?

Библейско тълкуване и политически убеждения

Тези, които виждат насилието като инструмент за изкупление, са по-склонни да подкопават ненасилственото учение на Исус с образи, открити в библейската книга Откровение. Тези, които виждат насилието като несъвместимо с християнската етика, ще тълкуват това алегорично и със смирение, обръщайки внимание на Божиите знаци не само в собствения си живот и "вътрешна" група. Тези два подхода ще повлияят и на политическите убеждения.

Разгледайте скорошна публикация в социалните медии от реформирания баптистки богослов и пастор Джон Пайпър. Публикацията просто цитира Левит 19:34:

"Да се ​​отнасяте към чужденеца, който е пришълец между вас, като към местния жител между вас и да го обичате като себе си, защото бяхте чужденци в Египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог."

Пайпър бързо беше етикетиран от поддръжниците на Тръмп като "буден" и прокарващ "безотговорна" теология. Американският теолог Ръсел Мур отбеляза преди години:

"Много пастори ми разказват по същество една и съща история за цитирането на Нагорната проповед в проповедите си - "обърни другата буза" - за да дойде някой след това и да каже: "Откъде взе тези либерални аргументи?"

По-отговорна евангелска теология

Аз твърдя, че християните не трябва да вярват в Бог на насилствената смърт, а в живота. Насилственото изкупление и есхатология изобразяват Бог, който не е над отмъщението, и Бог, който оставя по-голямата част от човечеството безнадеждно.

Остава ни да си задаваме поредица от обезпокоителни въпроси дали Бог наистина е на път да сложи край на света с насилие. Защо тонът на тази теология наподобява тона на империята, която смазва враговете, вместо да гради мостове с тях? Защо Исус, като Една Личност на Единия Бог, очаква от последователите си да обичат враговете си – ако Бог Отец в крайна сметка не го прави?

Всички християни в САЩ и извън тях трябва да отхвърлят насилствената теология като несъвместима с Божията любов, която беше възвеличена на кръста.

Анализът е на Матю Бъркхолдър, докторан по богословски изследвания в университет на Торонто, за The Conversation