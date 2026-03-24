Руска пропаганда: Анонимни профили призовават Нарва да се отдели от Естония

В разговори за хипотетично руско нахлуване на територията на НАТО, анализаторите често обсъждат град Нарва, Естония, като възможна цел. Нарва се намира директно на естонско-руската граница и 85% от населението му е съставено от етнически руснаци. Това породи опасения сред някои наблюдатели, че Москва може да организира атака под същия претекст, който използва в Украйна, твърдейки, че е необходимо да "защити" рускоговорящите от преследване. През март 2025 г. естонски антипропаганден надзорен орган сигнализира група акаунти в социалните медии, промотиращи така наречената "Нарвска народна република" - умишлено повтаряйки езика, който Москва използва, за да легитимира подкрепата си за Донецката и Луганската "народни републики" преди пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. Оттогава акаунтите предизвикаха реакции от премиера на Естония, нейните разузнавателни служби и международните медии. Но кой стои зад тях – и какво всъщност искат – остава неясно. Ето какво знаем.

На 11 март естонската антипропагандна платформа Propastop съобщи, че акаунти в социалните медии разпространяват идеята за създаване на "Нарвска народна република" (ННР). Акаунтите работят в Telegram, TikTok и руската платформа VK, призовавайки за автономия за окръг Ида-Вирумаа в Естония, който включва Нарва. Анонимните администратори твърдят, че автономията е необходима за запазване на руската идентичност в региона.

Акаунтите публикуват и символи на ННР, включително предложено знаме и герб, наред с милитаристични мемета. Един от тях, озаглавен "Дневният график на нарвската милиция", излага шеговит план: щурмуване на Нарва в 9:00 ч. сутринта, превземане на други градове в окръг Ида-Вирумаа до 15:00 ч. и завършване на деня с концерт на провоенния руски блогър и рапър Аким Апачев в 20:00 ч.

"Разпространението на подобни идеи в информационното пространство на Естония ефективно нормализира реториката за отделянето на част от страната и сепаратизма", заключи Propastop.

По-широко внимание

Констатациите на Propastop бързо привлякоха вниманието на журналисти и политици. Най-четеният естонски вестник, Delfi, отрази историята. Премиерът Кристен Михал я определи като руска информационна операция, докато външният министър Маргус Цахкна подчерта, че Нарва "е била и ще остане естонски град".

Естонската служба за вътрешна сигурност определи проекта ННР като "проста и евтина" информационна атака, насочена към подкопаване на единството на естонското общество, предупреждавайки, че участието "може да доведе до наказателни последици".

Историята се разпространи и извън Естония. Многобройни руски медии я отразиха, както и немският таблоид Bild, който редовно съобщава за войната в Украйна. Източник от естонското разузнаване заяви пред Bild, че крайната цел на кампанията "НРР" остава неясна, но че тя може да е предназначена да постави основите за потенциално руско нахлуване в Естония - подобно на Украйна, където Русия подкрепи създаването на "народните републики" в Луганск и Донецк през 2014 г., преди да започне пълномащабното си нахлуване през 2022 г.

Германският военен експерт Карло Масала заяви пред Bild, че макар войските на НАТО да са разположени в Естония, те са разположени на около 180 километра западно от Нарва и предположи, че преместването на част от контингента директно в града би могло да послужи като възпиращ фактор.

"Това е гаф"

Не всички бяха съгласни, че кампанията заслужава вниманието, което получи. Индрек Кийслер, ръководител на редакционния екип на радио новини в естонската обществена телевизия ERR, твърди, че журналисти и политици са отделили твърде много внимание на онлайн кампанията, издигайки една маргинална тема до такава, която е била взета на сериозно.

Разбира се, в света се води информационна война и Русия със сигурност всеки ден планира специални операции срещу Естония и останалия западен свят - няма съмнение. Това е още една причина да проявим основен професионализъм и да разграничим боклука от наистина опасните заплахи. Този път си имаме работа с гаф, шумът от който - благодарение на медиите и премиера - достигна до десетки хиляди хора", заяви той.

Propastop не се съгласи, оспорвайки Кийслер, както и медиите и правителствените служители, които критикува за разпространяването на маргинално сепаратистко съдържание:

В днешното информационно общество "слепите петна" и самоцензурата не работят, защото всяка идея рано или късно ще стане публично достояние. Мълчанието би оставило жителите на Естония да се сблъскват с подобни разкази без контекст - или едва след като те вече са се развили в пълноценна информационна атака.

Заграбването на пари

Във всеки случай, след публикацията на Propastop и последвалото медийно отразяване, Telegram каналът ННР спечели нови абонати. Propastop отбеляза, че към момента на първоначалния си доклад е имал около 60–70 последователи, а към момента на публикуване на тази статия броят им вече е надхвърлил 800.

На фона на нарастващото внимание, администраторите на канала изясниха целите си:

"Ние не се застъпваме за отделянето на Нарва или Ида-Вирумаа от Естония. Ние подкрепяме автономията – или поне равните права за "руските неграждани" с естонците". Те започнаха да искат дарения, добавяйки: "За съжаление, ние не сме проект на Кремъл."

Въпреки нарастващата популярност на канала, естонският вестник Postimees заключи, че това е "нищо повече от лошо изпълнена информационна операция". Неговите журналисти стигнаха до това заключение, след като се представиха за поддръжници на ННР и общуваха с администраторите на канала, които ги насърчиха да вербуват други и да разпространяват печатни листовки.

"Този ​​картонен "сепаратизъм" е самофинансиран проект", заключи Postimees.

Кой точно стои зад акаунтите ННР остава неясен. Postimees отбеляза, че групата ННР във VK преди това се е наричала Blindazh 78 - същото име като Telegram канал, съдържащ публикации за войната на Русия срещу Украйна и носталгия по Съветския съюз, с очевидни връзки със Санкт Петербург. Този канал е анонимен, въпреки че няколко ранни публикации се приписват на някой на име Иля Бойков. Postimees не уточни кой е той или дали е свързан с акаунтите за ННР.

Вестникът също така отбеляза, че това далеч не е първият подобен проект, насочен към така наречените "потиснати рускоговорящи" в балтийските държави. През 2024 г. се появи Telegram канал, наречен "Латгалска народна република", който се застъпва за присъединяването на източния латвийски регион Латгалия към Русия. Изданието Vot Tak установи, че той е администриран от потребители в Русия и Беларус. Оттогава каналът е преименуван, абонатите му са премахнати, а публикациите му са изтрити.

Незаконни референдуми

Идеята за "автономия" за Нарва също не е нова. През 1993 г. градските власти се опитват да проведат референдум за автономен статут в рамките на Естония. Усилията са водени от председателя на Общинския съвет на Нарва Владимир Чуйкин, който като руски гражданин вече не е имал право да се кандидатира на естонски избори.

Натискът е провокиран не само от ограниченията на политическите права на рускоезичните жители, но и от икономическите трудности в ранните постсъветски години.

Референдумът се е провел през юли 1993 г. Според местните власти, 54% от имащите право на глас са участвали, като 97% са подкрепили автономията. Подобно гласуване се проведе в Силамяе, друг град в окръг Ида-Вирумаа, където избирателната активност достигна 60 процента, а подкрепата за автономия беше 98,6 процента. Върховният съд на Естония обяви и двата референдума за незаконни.

Индрек Таранд, който по това време беше специален представител на естонското правителство в Нарва, по-късно заяви, че усилието се е провалило само защото на място не е имало руски войски – и защото самата Русия е била обзета от вътрешни политически борби.

Днес жителите на Нарва изглеждат неразположени към перспективата за „народна република“. В улична анкета на Delfi отговорите бяха до голяма степен пренебрежителни.

"Сега е нереалистично – да можем да живеем нормално като отделна държава", каза един от анкетираните. "Ще свършим като Приднестровието – нито тук, нито там", каза друг.