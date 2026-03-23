Руските служби предложили организиране на мним опит за атентат срещу Орбан?

Руските разузнавателни служби са предложили план за организиране на мним опит за покушение срещу унгарския премиер Виктор Орбан, за да се засили намаляващата му популярност преди парламентарните избори в страната, насрочени за 12 април, предаде полската новинарска агенция ПАП, позовавайки се на американското издание „Вашингтон пост“. Будапеща отхвърли това твърдение, наричайки го „абсурдно“.

Полският министър-председател, както и министрите на външните работи и на вътрешните работи, реагираха на твърдението на „Вашингтон пост“, че унгарският министър на външните работи Петер Сиярто от години е информирал Кремъл с оперативни доклади на живо от срещите на ЕС, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Американското издание написа в събота, позовавайки се на неназован служител по европейската сигурност, че Сиярто се е обаждал директно на Москва по време на почивките в срещите на ЕС и е споделял актуализации в реално време за вътрешните дискусии, както и за евентуални решения с руския си колега Сергей Лавров.

Премиерът на Полша Доналд Туск реагира на новината вчера следобед. „Информацията, че хората на Орбан информират Москва за заседанията на Съвета на ЕС с всички подробности, не бива да изненадва никого“, написа той в Екс. „Отдавна имаме подозрения за това. Това е една от причините, поради които вземам думата само когато е абсолютно необходимо и казвам точно толкова, колкото е необходимо“, подчерта той.

Министърът на външните работи Радослав Шикорски също публикува в „Екс“, обръщайки се директно към Сиярто. „Това би обяснило много, Петер“, написа той.

Свързани статии Кремъл иронизира скандала между Украйна и Унгария: Време е за член 5 от НАТО

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински също коментира репортажа на“Вашингтон пост“ в „Екс“. „Унгарско-руската любов процъфтява“, написа той, описвайки действията на Сиярто като „ново ниво на предателство на демократична Европа“.

Сиярто е направил 16 официални посещения в Москва, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. По време на последното, на 4 март, той се срещна с руския лидер Владимир Путин.

(БТА)