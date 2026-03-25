Украйна унищожи пускова установка „Бастион“ с ракети „Циркон“ в Крим

Украйна заяви, че силите ѝ са унищожили руска пускова установка „Бастион“ и две ракети „Циркон“ по време на удар в окупирания Крим, пише Defence Express.

Атаката е била насочена към движеща се колона от ракетни системи преди изстрелването, с цел да се попречи на използването от Русия на платформи „Бастион“ за удари на далечни разстояния срещу Украйна.

Дирекция „Разузнаване на отбраната“ на Украйна (ДРВУ) заяви на 24 март, че силите ѝ са унищожили пускова установка от руската крайбрежна ракетна система „Бастион“ в окупирания Крим по време на нощни удари.

ДРВ заяви, че системата е била използвана за изстрелване на хиперзвукови ракети „Циркон“ срещу Украйна и потвърди, че две ракети „Циркон“ също са били унищожени при атаката.

Украинските сили са проследили и атакували колона от пускови установки „Бастион“, движещи се към огневи позиции. Агенцията съобщи, че една пускова установка е била унищожена, друга е била повредена и две ракети „Циркон“ са били елиминирани по време на удара. Тя добави, че седем руски военнослужещи са били убити или ранени.

„В резултат на прецизни удари от разузнавателни части, една пускова установка и две скъпи ракети „Циркон“ бяха унищожени, друга система „Бастион“ беше повредена. Седем окупатори бяха убити и ранени“, се казва в изявление на агенцията.

Агенцията също така заяви, че целевата колона вероятно е била оборудвана с хиперзвукови ракети „Циркон“, които Русия наскоро използва при мащабни удари от Крим. Според украински официални лица тези ракети са били разположени по време на последните вълни от атаки, въпреки че в данните на украинските ВВС не са докладвани изстрелвания на „Циркон“ след удара от 24 март.

Системата „Бастион“ е крайбрежен ракетен комплекс за отбрана, първоначално проектиран да поразява надводни кораби, използващи противокорабни ракети като П-800 „Оникс“. През последните години Русия адаптира системата за удари срещу сухоземни цели, разширявайки ролята ѝ отвъд морската отбрана.

Съобщената интеграция на ракети „Циркон“ в пусковите установки „Бастион“ отразява усилията за увеличаване на способността за удар от крайбрежните системи. Циркон е хиперзвукова ракета, разработена за военноморски платформи, а използването ѝ от наземни системи би позволило на Русия да разшири възможностите си за разполагане, без да разчита единствено на кораби.

На практика, пусковата установка „Бастион“ осигурява мобилност и бързо разполагане за ракетни удари, позволявайки ѝ да се движи между огневи позиции и да работи при променящи се условия. Тази мобилност прави подобни системи по-трудни за откриване и насочване в сравнение с фиксираните места за изстрелване.

Ударът от 24 март съвпада и с липсата на съобщения за изстрелвания на ракети „Циркон“ в обобщенията на украинските военновъздушни сили, които преди това отбелязваха използването им по време на мащабни атаки. Въпреки че официални лица не свързаха директно двете събития, времето предполага евентуално нарушаване на планираната ракетна дейност.