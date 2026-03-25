Детските градини в Русия провеждат срещи с военнослужещи

Руските детски градини започнаха да провеждат срещи с военнослужещи, които разказват за службата си в безпилотни сили, съобщава Verstka.

От ноември 2025 г., когато руското Министерство на отбраната обяви създаването на нов клон на въоръжените сили – безпилотни системи – подобни срещи вече са се провеждали, например, в детски градини в град Родники в Ивановска област, както и в Есентуки и Псков. На срещата в Родники деца, облечени в униформи на ВВС, са рецитирали стихотворението "Татко ми отиде на война" на войник, според доклад след събитието.

Изданието откри, че от ноември 2025 г. до март 2026 г. в руски детски градини са проведени поне 13 подобни срещи, където на учениците е било разказвано за дронове, без да се вземат предвид мерките за безопасност. На много от срещите на децата са били показвани истински дронове и дори им е било позволено сами да ги пилотират. Публикация след подобно събитие в детска градина в село Солидарност в Липецка област гласи, че децата "вече са избрали бъдещата си професия".

Русия остава без войници в окупираните райони на Украйна

Русия тихомълком потуши протестите заради прекъсването на интернета Свързани статии

Руските власти активно набират студенти за нов вид войски. Студентите, особено тези, които са заплашени от изключване, биват убеждавани или принуждавани да служат в силите за безпилотни системи, с обещания за преференциални условия на служба и възстановяване след една година. Правозащитници заявяват, че университетите всъщност не могат да гарантират служба при специални условия и че на студентите на практика се предлага стандартен договор, който, ако бъде подписан, рискува да останат на фронта до края на войната.

Според "Важни истории" руското Министерство на отбраната планира да набере 78 800 души в силите за безпилотни системи до края на 2026 г.