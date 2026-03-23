Русия тихомълком потуши протестите заради прекъсването на интернета

Деца излязоха по телевизията в Русия, за да пеят за радостите от живота офлайн, докато недоволството нараства от постоянните прекъсвания на интернет връзката и ограниченията върху приложенията за съобщения.

Детският ансамбъл от град Волгоград се изяви по руската държавна телевизия по време на популярното игрово шоу "Поле на мечтите" и похвали възможността да се избягват блогове и Telegram канали и вместо това да се играе бадминтон.

"Не искаме, не искаме да седим във вашия интернет", пее групата в закачливо изпълнение, отбелязвайки, че "синята светлина на монитора вече не разваля обяда на децата".

Ограничението на интернет връзката, които певците празнуват, официално е в отговор на заплахата от украински атаки с дронове и саботаж, но критиците смятат, че Кремъл тества начини за ограничаване на достъпа до информация в случай на политически вълнения.

Властите се стремят да предотвратят всякаква опозиция срещу мерките. В събота Евгений Маковоз, мъж от Ростовска област в Южна Русия, е получил сътресение на мозъка, след като служители на реда го пребили в апартамента му и след това го задържали, след като е подал официално искане за демонстрация в подкрепа на свободата на интернет.

В друг случай миналата седмица двама тийнейджъри в Москва, които управляват канал Telegam и са активни в TikTok, бяха задържани, след като планираха протест срещу ограниченията на интернет на площад Болотная, където през 2012 г. се проведе известен опозиционен митинг срещу президента Путин. Една от тях, 19-годишната София Чепик, каза, че е била отведена за "превантивен разговор" от полицията и след това освободена.

През последните седмици бяха открити и други креативни начини за задушаване на опозицията. Формално организаторите на всякакви улични протести в Русия са задължени само да уведомят властите кога и къде ще се проведат, но на практика длъжностните лица отказват разрешение или създават пречки.

Митинг в един град беше блокиран поради "инспекция на дървета", докато други бяха предотвратени в резултат на предполагаеми проблеми със снегопочистването или поради все още съществуващите ограничения заради COVID.

Президентът Зеленски се подигра на Путин заради репресиите в петък, заявявайки, че ограниченията в социалните медии и мобилните комуникации са "за тотален контрол".

"Разбираме какво Путин строи в Русия или почти вече е построил", добави Зеленски. "Но това е, знаете ли, крачка назад - крачка сто години назад. По принцип те може скоро да преминат към хартиена поща, телеграф и коне. Такава е цивилизацията. Може би дори на Путин му харесва така; може би това го кара да се чувства отново млад."

Освен че ограничи приложенията за месинджъри като Telegram и WhatsApp и окаже натиск върху гражданите да използват наблюдавана от правителството платформа, наречена Max, Русия спря мобилния интернет достъп в Москва и други големи градове миналата седмица.