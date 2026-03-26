Андрю Маунтбатън-Уиндзор с мистериозна жена в Range Rover-а си

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше забелязан да посещава новия си дом, придружаван от мистериозна жена, седнала на задната седалка на неговия Range Rover. Бившият херцог на Йорк е видян да се движи по селски път към фермата Марш в имението Сандрингам в Норфолк.

Той е шофирал в кралски Range Rover, придружен от своя кралски охранител, който е държал едно от седемте кучета на Андрю в скута си.

Стотици кашони за преместване, а също и три камиона с произведения на изкуството, вече са пристигнали във фермата Марш преди преместването му през Великден. В имота се е появила и мобилна къща за неговите слуги.

Андрю изглежда все още се нарича Негово Кралско Височество, въпреки че е лишен от титлата от брат си, крал Чарлз.

Кашон след кашон, пристигащи в новия му дом, са обозначени с "Негово Кралско Височество“.

Андрю разкри тайната си дни след като стана ясно, че бившият принц е инсталирал огромен бял мобилен дом в имота на новото си скривалище в Норфолк за персонала си.

Фермата Марш разполага с пет спални, но опозореният бивш принц все още изглежда се нуждае от допълнително място.

Мобилният дом за персонала, който ще го обслужва, е разположен в бивша конюшня в опит да се скрие от погледа.

Крал Чарлз ускори отстраняването на Андрю от Кралската ложа през февруари след второто публикуване на досиетата на Епстийн.

Източници, близки до краля по това време, казаха пред The ​​Times, че той е чувствал, че "няма друг избор“, освен да "го махне от обществения живот и поглед“, след като е бил ужасен от ежедневните конни разходки на нахалния му брат из Големия парк Уиндзор покрай чакащи фотографи.

Разкритията от досиетата доведоха до ареста му в средата на февруари – на 66-ия му рожден ден – по подозрение за злоупотреба с публична длъжност.

Поредица от имейли предполагат, че той е споделял поверителни документи с педофилския финансист, докато е бил търговски пратеник в Азия през 2010 и 2011 г. - след като Епстийн е бил осъден и затворен за склоняване към проституция от непълнолетно лице през 2008 година.

Откриването на огромния мобилен дом идва само дни след като той е бил забелязан за първи път, откакто е бил освободен от ареста си след 11 часа разпит. Андрю беше забелязан да разгожда кучето си из Сандригам.