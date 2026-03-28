Шегува ли се? Тръмп иска да участва на изборите за президент във Венецуела

Президентът Доналд Тръмп се пошегува, че може да обмисли кандидатурата си за президент във Венецуела срещу временния лидер Делси Родригес.

"След президентството може да отида във Венецуела и да се кандидатирам срещу Делси. Може да се кандидатирам срещу Делси. Харесват ме във Венецуела“, каза Тръмп по време на заседание на кабинета в Белия дом в четвъртък, предизвиквайки смях сред присъстващите.

Коментарът дойде, след като Тръмп определи отношенията на САЩ с Венецуела като "невероятни“ след залавянето на Николас Мадуро от американските сили през януари, операция, която промени дипломатическите отношения между Вашингтон и Каракас. Тръмп добави, че Съединените щати са се възползвали икономически от новите отношения, добавяйки, че и двете страни "са спечелили много пари“.

Trump: "Actually, I'm the highest polling person. After the presidency, I may go to Venezuela and run against Delcy. I may run against Delcy. They like me in Venezuela." pic.twitter.com/YiMj6JjVVD — Aaron Rupar (@atrupar) March 26, 2026

Тръмп също така твърди, че Съединените щати са си осигурили достъп до значителни венецуелски петролни ресурси малко след отстраняването на Мадуро, заявявайки, че споразумението е генерирало значителни печалби. Той характеризира отношенията като "съвместно предприятие“, твърдейки, че сътрудничеството между двете страни носи взаимни ползи.

Министърът на вътрешните работи Дъг Бургум, който наскоро посети Венецуела, повтори оценката на Тръмп по време на същата среща, казвайки, че президентът на САЩ е възприеман благосклонно в страната. Бургум каза, че венецуелците виждат Тръмп "като Симон Боливар“, визирайки лидера на движението за независимост в Южна Америка. "Буквално мисля, че ще издигнат статуя на президента Тръмп“, добави той.

Проучване на AtlasIntel, проведено за Bloomberg News през февруари, установи, че Тръмп има 53% рейтинг на одобрение в страната. Лидерът на опозицията Мария Корина Мачадо регистрира 56%, Едмундо Гонсалес 51%, Делси Родригес 29%, а Николас Мадуро 22%.

Коментарите на Тръмп идват на фона на по-широки дискусии относно политическия преход на Венецуела и съдебните производства, пред които е изправен Мадуро в Съединените щати. Сваленият венецуелски лидер и съпругата му се завърнаха в съда в четвъртък, където в момента са изправени пред обвинения в наркотероризъм и трафик на наркотици. По време на заседанието на кабинета Тръмп заяви, че Мадуро е преследван за „малка част“ от предполагаемите престъпления и предположи, че може да последват допълнителни съдебни дела.

Междувременно се очаква венецуелска делегация във Вашингтон да започне подготовка за повторно отваряне на посолството на страната, сигнализирайки за потенциално нормализиране на дипломатическите отношения след години на напрежение.