Бившият рапър Балендра Шах положи клетва като премиер на Непал

35-годишният Шах стана популярен като кмет на столицата Катманду

27.03.2026 | 12:37 ч.
Снимка: Ройтерс

Балендра Шах положи клетва днес като министър-председател на Непал, предаде Франс прес. Неговата центристка Национална независима партия ("Ращрия Сватантра") спечели парламентарните избори, произведени на 5 март.

Tридесет и петгодишният бивш рапър и строителен инженер стана популярен като кмет на столицата Катманду. 

Неговата партия спечели предсрочните избори, свикани след кървавите протести през септември 2025 г., известни като "революцията на поколението Зет", довели до падането на предишното правителство и разпускането на парламента.

По време на церемонията пред президента на Непал Рам Чандра Паудел новият премиер Шах се появи облечен в черно и с тъмни очила. Той се закле, че ще "спазва Конституцията" и ще "изпълнява лоялно задълженията си като министър-председател".
(БТА)

