Тейлър Суифт и Травис Келс вдигат сватба на 3 юли в Манхатън

Тейлър Суифт и Травис Келс ще се венчаят на 3 юли в Манхатън, ден преди националния празник на САЩ, съобщава американският таблоид TMZ. Двойката пази в строга тайна детайлите за тържеството, но по данни на изданието гостите са получили текстови съобщения с допълнителна информация.

Според TMZ се носят слухове, че церемонията може да се проведе в „Медисън Скуеър Гардън“, но засега няма официално потвърждение. Сред другите емблематични варианти в Ню Йорк са Сентръл парк, „Рокфелер Сентър“, „Радио Сити Мюзик Хол“ и Нюйоркската обществена библиотека. По-рано се носеха слухове за място в Роуд Айлънд, които бяха отречени от местния сенатор Шелдън Уайтхаус.

Комисарят на полицията на Ню Йорк Джесика Тиш косвено загатна за събитието по-рано тази седмица, споменавайки „сватбата на Тейлър Суифт“ като повод, изискващ сериозно охранително присъствие през юли, след което се опита да отрече думите си, заявявайки, че се е шегувала.