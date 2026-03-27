IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

Гол българин нахлул в студентска каюта на кораб в Гърция

Екипажът спасил мъжа от отмъщение

27.03.2026 | 15:49 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Гол българин е нахлул в каютата на студентки на кораб, пътуващ за Крит тази сутрин, съобщи електронното издание "Крит лайв", цитирано от „24 часа“. Според разказа на очевидци пред Cretalive около 2:30 сутринта мъж от български произход, на около 45 години, е напуснал каютата си гол и се е отправил към каюта, където са били отседнали четири студентки. Мъжът е влязъл в каютата и е заключил вратата, причинявайки паника сред студентките, които са започнали да крещят и да викат за помощ.

Според същите описания мъжът е отворил вратата и се е върнал в каютата си, докато студенти, които все още са били будни, са научили за инцидента. Те са се отправили към каютата му, почукали са на вратата му и когато той я е отворил, са го нападнали и набили.

Там екипажът се е намесил, като е прибрал мъжа, дали са му дрехи и са го затворили, където е останал, докато пристанищните власти не са го взели на сутринта.

 

Тагове:

кораб каюта Гърция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem