Мъж се опита да взриви самоделна бомба пред клон америшканска банка в Париж

Атентат, при който е трябвало да бъде задействано самоделно взривно устройство, е бил осуетен пред клон на "Банк ъв Америка" в Париж, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източници.

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие". Там полицаи са забелязали и задържали мъж, който е поставил самоделното взривно устройство. То представлявало петлитрова туба с възпламеняема течност и механизъм за възпламеняване.

Прокуратурата за борба с тероризма във Франция съобщи, че е поела разследването. Тя потвърди, че заподозрян, заловен в момент на извършване на деянието, е задържан от полицията, и заяви, че разследва „опит за нанасяне на щети чрез пожар или други опасни средства във връзка с терористична дейност“ и „терористична престъпна конспирация“.

Както парижката съдебна полиция, така и френската служба за вътрешна сигурност, Генералната дирекция за вътрешна сигурност (DGSI), участват в разследването, съобщи прокуратурата.