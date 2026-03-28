IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

"Росатом“: Ситуацията в АЕЦ "Бушер“ се влошава, има риск за ядрената безопасност

Три са ударите срещу централата само за 10 дни

28.03.2026 | 17:20 ч. 13
Снимка:БГНЕС/EPA

Ситуацията в иранската атомна електроцентрала „Бушер“ продължава да се влошава, като атаките в близост до съоръжението представляват пряка заплаха за ядрената безопасност, заяви ръководителят на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачев, цитиран от Ройтерс.

По данни на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран е уведомил за нов удар в района на централата – трети подобен инцидент за последните 10 дни. Не се съобщава за щети по действащия реактор, нито за изтичане на радиация.

Руското външно министерство призова за „недвусмислено и категорично осъждане“ на атаката. Говорителят на ведомството Мария Захарова заяви, че генералният директор на МААЕ следва ясно да отправи призив за прекратяване на действията в близост до ядреното съоръжение.

Междувременно Лихачев съобщи, че още 163 служители на „Росатом“, работещи в Бушер, са били евакуирани в Русия, като се очаква и допълнителни групи да бъдат изведени в следващите дни.

АЕЦ „Бушер“ е ключов елемент от ядрената енергийна инфраструктура на Иран и се експлоатира с участието на руски специалисти. Ситуацията около централата се следи от международните институции на фона на засиленото напрежение в региона.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран атомната централа Бушер ядрена безопасност
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem