Извънредно положение в Дагестан, повече от 327 000 души са без ток в столицата

Властите в Махачкала, столицата на южната руска република Дагестан, обявиха извънредно положение, след като обилни дъждове предизвикаха наводнения и прекъсвания на електроподаването, предаде Ройтерс.

"Службите за спешна помощ са поставени в повишена готовност, полагат се усилия за справяне с последствията и ще бъде оказана помощ на засегнатите жители", съобщи градската администрация на Махачкала в "Телеграм".

Над 327 000 души остават без електричество в Дагестан поради лошите атмосферни условия, съобщи регионалното министерство на извънредните ситуации.

"Към 12:00 часа (местно време) 283 населени места с население от 327 183 души, включително 89 705 деца, остават без електричество", съобщи министерството на уебсайта си, предаде БТА.

Държавният глава на републиката Сергей Меликов заяви, че службите за спешна помощ и властите са се подготвяли за влошаване на метеорологичните условия, но реалната ситуация "надминава дори най-песимистичните прогнози".

Властите във втория по големина град в Дагестан - Хасавюрт, съобщиха, че железопътен мост е бил повреден поради обилните валежи.

Според прогнозите, обилните валежи в региона ще продължат и утре.