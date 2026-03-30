Един загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Нападателят е бил задържан

30.03.2026 | 19:41 ч. Обновена: 30.03.2026 | 19:41 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

15-годишно момче откри огън в училище в Аржентина, убивайки свой съученик и ранявайки още 8 души в рядък случай на насилие, предаде АФП.

Нападателят е бил задържан след стрелбата в училището „Мариано Морено“ в централния град Сан Кристобал, съобщиха властите в провинция Санта Фе.

„Качих се горе и точно когато щях да слизам, някои ученици видяха момче да излиза от тоалетната с оръжие и започнаха да крещят“, разказа ученичка на име Присила пред местната радиостанция. „Той започна да стреля във въздуха и всички избягахме“.

Шестима ученици са получили леки наранявания при бягството и вече са извън опасност, съобщиха от здравното министерство.

Други двама ученици са транспортирани в регионалната болница в Рафаела, като единият е в тежко, но стабилно състояние. Самоличността на нападателя и на жертвите засега не се разкрива.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

