Ученик стреля срещу учител и се самоуби в гимназия в Тексас

Ученик стреля срещу учител и след това се самоуби в гимназия в Тексас, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Стрелбата е извършена в гимназия в Булверде, съобщиха от шерифската служба на окръг Комал в публикация в социалните мрежи. Не се съобщава за други пострадали.

Учителят е бил откаран в болница в Сан Антонио, но засега няма информация за състоянието му. Петнадесетгодишният ученик е починал на място, съобщи шерифската служба.

Училището е затворено, а учениците са отведени в друго учебно заведение, където са се събрали с родителите си.