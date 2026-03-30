Ученик стреля срещу учител и се самоуби в гимназия в Тексас

Учителят е бил настанен в болница

30.03.2026 | 22:22 ч. Обновена: 30.03.2026 | 22:29 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Ученик стреля срещу учител и след това се самоуби в гимназия в Тексас, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Стрелбата е извършена в гимназия в Булверде, съобщиха от шерифската служба на окръг Комал в публикация в социалните мрежи. Не се съобщава за други пострадали.

Свързани статии

Учителят е бил откаран в болница в Сан Антонио, но засега няма информация за състоянието му. Петнадесетгодишният ученик е починал на място, съобщи шерифската служба.

Училището е затворено, а учениците са отведени в друго учебно заведение, където са се събрали с родителите си.

