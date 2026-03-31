Тръмп прати Франция и Великобритания за петрол на Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп показа, че е злопаметен и отправи послание към онези, които не са му помогнали в конфликта с Иран, по-специално Франция и Великобритания.
"Всички онези страни, които не могат да си набавят реактивно гориво заради Ормузкия проток, като Обединеното кралство, което отказа да се намеси в обезглавяването на Иран, имам предложение за вас: Номер 1, купувайте от САЩ, имаме в изобилие, и Номер 2, съберете малко закъсняла смелост, отидете до пролива и просто го вземете. Ще трябва да започнете да се учите как да се борите сами, САЩ вече няма да са до вас, за да ви помагат, точно както и вие не бяхте до нас. Иран е, по същество, унищожен. Трудната част е свършена. Вървете си да си набавите собствен петрол! Президент DJT", написа Тръмп в Truth Social.
Малко след това се появи и още една публикация, адресирана към Франция.
"Франция не би позволила на самолети, натоварени с военни материали, пътуващи към Израел, да прелитат над френска територия. Франция беше много болезнена по отношение на "Иранския касапин", който беше успешно елиминиран! САЩ ще го запомнят!!!", написа ядосаният Тръмп.