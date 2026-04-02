Ракетата на НАСА „Артемис 2“ полетя към Луната

Четирима астронавти излетяха тази нощ от Флорида в рамките на мисията „Артемис 2“ (Artemis II) на НАСА - рисковано 10-дневно пътуване около Луната, което бележи най-смелата стъпка на САЩ досега към връщането на хора на лунната повърхност през това десетилетие, преди първото пилотирано кацане на Китай, предаде Ройтерс.

НАСА изпраща четирима астронавти на Луната в първото лунно пътуване на човечеството от 53 години насам, отбелязва Асошиейтед прес.

В състава на екипажа са Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен. Мисията бележи няколко исторически момента - очаква се в бъдещи етапи от програмата Луната да бъде посетена от първата жена, първия цветнокож астронавт и първия неамериканец, пише БТА.

Астронавтите летят с новата ракета „Спейс Лонч Систъм" (Space Launch System) - най-мощната, създавана от НАСА след програмата „Аполо“. На носа ѝ се намира капсулата „Орион“, предназначена да превозва екипажа.