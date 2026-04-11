Празни танкери се насочват към САЩ за петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че голям брой празни петролни танкери се насочват към страната, за да бъдат натоварени с нефт и газ, предаде Reuters.

В публикация в социалната мрежа Truth Social той посочва, че става дума за част от най-големите танкери в света, които пътуват към Съединените щати с цел да се снабдят с "най-добрия и най-качествен" петрол и газ.

"Най-добрият петрол в света"

"Огромно количество напълно празни петролни танкери, някои от които са сред най-големите в света, в момента се отправят към Съединените щати, за да се заредят с най-добрия и "най-сладък" петрол и газ в света. Ние разполагаме с повече петрол, отколкото следващите две по големина петролни икономики взети заедно, и то с по-високо качество", гласи публикацията на американския президент.

Тръмп подчертава още, че САЩ имат значително предимство както по отношение на количеството, така и на качеството на суровината.

На фона на напрежение с Иран

Изявлението му идва в момент, в който в Исламабад се провеждат разговори между американски и ирански представители, насочени към прекратяване на шестседмичния конфликт между двете страни.

По-рано през седмицата Тръмп заяви, че Иран не трябва да налага такси на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток – ключов маршрут, чиято блокада доведе до сериозни сътресения в глобалните енергийни доставки, пише БТА.