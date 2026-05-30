Зеленски: Връщаме войната там, откъдето дойде

Украински безпилотни летателни апарати са поразили през нощта танкер в пристанището на Таганрог и петролна база в Армавир, в Югозападна Русия, предаде Reuters, позовавайки се на регионалните власти в Ростовска област и Краснодарския край.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи в Telegram, че пожарите, възникнали след атаката на борда на танкера и в пристанището на Таганрог, са били потушени. По думите му няма данни за течове на мазут. Таганрог е град с около 240 000 жители.

При атаката са ранени двама души - мъж и жена. Те са приети в болница, като "по оценки на лекарите състоянието им е средно тежко", уточни Слюсар.

Близо 50 дрона над Ростовска област

Губернаторът заяви още, че над района са били свалени близо 50 дрона. Сигнали за атаки са постъпили от цялата Ростовска област, която граничи с украинския регион Донбас - епицентър на бойните действия между Русия и Украйна.

Според Слюсар извън Таганрог са регистрирани само незначителни щети. Кметът на града Светлана Камбулова съобщи, че извънредното положение, обявено на местно ниво на 27 май, е било удължено.

По-късно командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна майор Роберт Бровди заяви, че украински дронове са нанесли удар срещу петролна рафинерия в Таганрог.

Удар и по петролна база в Армавир

В съседния Краснодарски край властите в Армавир, град с население от 185 000 души, съобщиха, че пожарът в петролна база в индустриалната зона е овладян. Няма данни за пострадали.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди удара в Русия, нанесен на около 500 километра от границата между двете страни, предаде Reuters.

"С право връщаме войната там, откъдето дойде. Русия можеше да прекрати агресията си отдавна, но вместо това избра да я удължи и продължи", написа Зеленски в социалната мрежа X. "И така, достигнат бе още един обект на руската петролна индустрия - в Армавир, Краснодарски край", добави той.

Междувременно Въоръжените сили на Украйна поеха отговорност за атаката в Таганрог в изявление на своя Генерален щаб, предаде DPA. В текста се посочва, че е бил ударен петролен терминал, използван от руската армия, и че са нанесени щети на резервоар за гориво.

Тази вечер Роберт Бровди съобщи, цитиран от Ukrinform, че през нощта украински дронове са поразили още два военни тренировъчни полигона, газово хранилище и вражеска логистика в окупираните от Русия територии.

Атаки срещу енергийната инфраструктура

През последните месеци Украйна редовно атакува руска енергийна инфраструктура с цел да наруши доставките за армията и да затрудни воденето на войната.

Министерството на отбраната на Русия съобщи тази сутрин, че през нощта над територията на страната и анексирания Кримски полуостров са били свалени 127 украински дрона. Ведомството обикновено не дава подробности за евентуални щети, отбелязва DPA.

Властите в Белгородска област обаче съобщиха за трима убити мъже при две отделни нападения на няколко километра от границата с Украйна. По-ранните данни бяха за две жертви.

Украинските военновъздушни сили, от своя страна, съобщиха, че Русия е изстреляла през нощта седем ракети, шест от които крилати, както и 290 дрона. По техни данни са били прехванати 284 от летящите обекти, но са регистрирани девет удара на седем места, а отломки са паднали на 10 места.

Ръководителят на Запорожката военна областна администрация Иван Федоров съобщи за един убит и двама ранени при руска атака с дрон. Трима души са пострадали и при руска атака в съседната Херсонска област, съобщиха регионалните власти.

Твърденията и на двете страни в конфликта не могат да бъдат проверени чрез независим източник.