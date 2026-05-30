САЩ, Великобритания и Австралия разработват подводни дронове

САЩ, Великобритания и Австралия разработват съвместно безекипажни подводни апарати в рамките на тристранното си партньорство в областта на сигурността AUKUS, предаде Reuters. Това съобщи американският министър на отбраната Пийт Хегсет, който говори пред медиите заедно с колегите си от Великобритания и Австралия в кулоарите на "Диалога Шангри-Ла" в Сингапур.

Според съвместно изявление на AUKUS доставките на апаратите трябва да започнат през 2027 година.

Нови способности под вода

Програмата е насочена към подобряване на разузнавателните и ударните възможности на трите държави. В изявлението се посочва, че тя ще засили и предимството им в борбата срещу подводници и кораби, противоминните действия, радиоелектронната борба и маневрите в оспорвани крайбрежни зони.

Проектът е част от т. нар. "втори стълб" на AUKUS, който е свързан с разработването на съвременни отбранителни технологии. Сред тях са решения в областта на квантовите изчисления, подводните системи, изкуствения интелект, хиперзвуковите технологии и киберсигурността.

"Този знаков проект ще осигури набор от изключително адаптивни многофункционални полезни товари за безпилотни подводни апарати, предназначени да подпомагат подводните операции и да запазят колективното ни предимство в морската сфера", заяви Хегсет по време на форума за сигурност в Сингапур.

Пактът и реакцията на Китай

AUKUS беше създаден от трите държави през 2021 г. като част от усилията им да противодействат на нарастващото влияние на Китай в Индо-тихоокеанския регион.

Пекин определя пакта като опасен и предупреждава, че той може да доведе до регионална надпревара във въоръжаването.

"Това бързо ще предостави на нашите сили най-модерните технологии за бойното поле, тъй като заедно произвеждаме гама от най-съвременни сензори и оръжейни системи за безпилотните подводни апарати", заяви британският министър на отбраната Джон Хийли.

По думите му новите безпилотни подводни апарати ще подобрят способността и на трите страни да реагират на заплахи, включително срещу подводни кабели и тръбопроводи, пише БТА.