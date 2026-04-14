Хари и Меган на "кралско турне" в Австралия СНИМКИ

Четиридневно посещение в Австралия си спретнаха изгонените от кралското семейство Хари и Меган . Двойката посети детска болница и приют за бездомни,

Херцогът и херцогинята на Съсекс казаха, че са много щастливи да бъдат в Австралия, когато кацнаха рано във вторник с полет в бизнес класа от Лос Анджелис. Децата им Лилибет и Арчи останаха у дома.

Голяма тълпа се събра в Кралската детска болница в Мелбърн за първото официално събитие на Хари и Меган.

"Дори не знаех, че идват, така че се чудех защо всъщност са тук“, каза един от родителите на децата.

Благотворителни инициативи

В поредица от събития в кралски стил, Меган посети самостоятелно близък приют за бездомни и жертви на домашно насилие, където сервира храна.

Семейство Съсекс отидоха заедно в Националния музей на изкуствата за ветерани за семейна занаятчийска сесия. На въпроса дали имат послание към австралийската общественост, Хари каза, че е било "страхотно“ да посетят страната, добавяйки: "Благодарим ви, че ни поканихте отново“.

Последното посещение на Хари и Меган в Австралия беше официално кралско турне веднага след сватбата им през 2018 г.

Двойката настоява, че пътуването им през 2026 г. е "частно финансирано“, но има известно безпокойство, защото австралийските данъкоплатци трябва да платят сметката за част от полицейската охрана. Десетки хиляди хора са подписали петиция, с която се иска семейство Съсекс сами да покрият всички разходи по престоя си.

Един критик ги обвини, че се отнасят с Австралия "като с банкомат“, защото страната е била "добра към тях“, когато са били работещи членове на кралското семейство.

По време на четиридневното пътуване Хари и Меган ще присъстват и на събитието Invictus Australia в Сидни, преди Меган да се изяви на събитието "Her Best Life“ на близкия плаж Куджи.

Билетите за уикенда струват до 3199 австралийски долара и включват възможност за снимка с херцогинята и задаване на въпроси на гала вечеря в 5-звезден хотел.

Хари е звездният лектор на срещата на върха InterEdge в Мелбърн в четвъртък, където билетите варират от 525 до 1250 паунда, като само "виртуален билет“ за речта на Хари струва 260 паунда.

Кралска обиколка

Маршрутът на двойката ще включва благотворителни и бизнес събития в Мелбърн, Канбера и Сидни.

Очевидно няма да има разходки за срещи с обществеността.

Не е известно колко принц Хари и Меган получават за своите търговски събития. Но при кацането си в града, жителят на Мелбърн Андрю Бридж заяви днес, че пътуването на двойката до Австралия очевидно е било за "самопромоция“.