Кралицата отказвала да говори с внук си Хари, ако няма свидетели

Кралица Елизабет Втора е отказвала да говори с внука си принц Хари без свидетели в последните години от живота си.

Тя си отиде от този свят през септември 2022 г. - на 96-годишна възраст.

Това се твърди в книга, посветена на кралските особи, която скоро ще излезе - "Queen Elizabeth II: A Personal History" от автора Хюго Викърс.

От "Page Six" съобщават, че в нея пише, че кралицата отказвала да приема обаждания от своя внук, освен ако няма свидетел в стаята, който да води записки.

Това започнало след като принц Хари и Меган Маркъл напуснаха кралското семейство през 2020 г. и дадоха интервю за Опра Уинфри през март 2021 г., в което разкриха много неща за кралските особи.

"Когато и принц Хари да се обаждаше на баба си, тя молеше своята придворна дама да остане с нея. Нещастието, което Съсексови причиниха на кралицата в последните години от живота ѝ, не могат да бъдат подценени", пише в книгата.

Какво още се случило четете в teenproblem.net