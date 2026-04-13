IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Кралицата отказвала да говори с внук си Хари, ако няма свидетели

Разочаровала се от него

13.04.2026 | 22:30 ч.
Снимка: БГНЕС

Кралица Елизабет Втора е отказвала да говори с внука си принц Хари без свидетели в последните години от живота си.
Тя си отиде от този свят през септември 2022 г. - на 96-годишна възраст.
Това се твърди в книга, посветена на кралските особи, която скоро ще излезе - "Queen Elizabeth II: A Personal History" от автора Хюго Викърс.
От "Page Six" съобщават, че в нея пише, че кралицата отказвала да приема обаждания от своя внук, освен ако няма свидетел в стаята, който да води записки.

Това започнало след като принц Хари и Меган Маркъл напуснаха кралското семейство през 2020 г. и дадоха интервю за Опра Уинфри през март 2021 г., в което разкриха много неща за кралските особи.

"Когато и принц Хари да се обаждаше на баба си, тя молеше своята придворна дама да остане с нея. Нещастието, което Съсексови причиниха на кралицата в последните години от живота ѝ, не могат да бъдат подценени", пише в книгата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди принц Хари кралица Елизатеб Втора разговори
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem