Принц Хари през сълзи: Превърнахте живота на Меган в ад

Принц Хари приключи близо двучасовите си показания във Върховния съд в Лондон с емоционален финал - гласът му се пречупи, докато обвиняваше британските таблоиди, срещу които води дело, че продължават да го преследват и, по думите му, са превърнали живота на съпругата му Меган Маркъл в "абсолютна мъка".

В сряда, 21 януари, 41-годишният херцог на Съсекс завърши даването на доказателства по делото си срещу Associated Newspapers - издателя на Daily Mail и The Mail on Sunday. Обръщайки се към съдията, Хари говори за цената, която делото и отразяването около него, е платена от семейството му, докато гласът му трепереше.

"Докато стоя тук и заемам позиция срещу тях, това продължава да се стоварва върху мен", каза Хари, като гласът му се пречупи от емоция и допълни: "И направиха живота на жена ми абсолютна мъка, милорд."

По-рано, попитан за влиянието на медийното отразяване по време на този продължителен юридически спор, Хари каза, че ситуацията само се е изострила.

"В хода на това дело нещата само се влошиха, не се подобриха. Фундаментално погрешно е да ни подлагат всички отново на всичко това. Нужно е извинение и някаква отговорност. Това е ужасно преживяване", заяви той пред съда, цитиран от People.

След края на заседанието говорител на херцога на Съсекс заяви, че кръстосаният разпит бързо се е разпаднал.

"Днешният кръстосан разпит беше показателен в слабостта си: настъпателен като тон, но разпадащ се веднага под внимателния прочит от принц Хари. Associated нямаше търпение да го свали от свидетелската скамейка - разпитваха го едва 2 часа и изцяло избегнаха 10 от 14-те му статии", каза говорителят. След сесията принц Хари също коментира, подчертавайки онова, което според него е в центъра на процеса: "Днес напомнихме на групата Mail кой е на подсъдимата скамейка и защо."

Хари е един от седемте известни ищци, сред които Елтън Джон и Елизабет Хърли, които съдят Associated Newspapers по обвинения за незаконно събиране на информация, твърдения, които издателят категорично отрича. Делото е последният активен иск на Хари срещу британската преса и поставя финална точка на години съдебни битки за практиките на таблоидите.

В свидетелските си показания, Хари казва, че е почувствал, че трябва да предприеме правни действия след това, което описва като "злонамерено" и "понякога расистко" отразяване на Меган след началото на връзката им през 2016 година.

"Въпреки това, в края на 2016 г., когато връзката ми с Меган, сегашната ми съпруга, стана публична, започнах все по-силно да се тревожа от подхода да не се предприема нищо срещу пресата след злонамерените, постоянни атаки, тормоза и натрапчивите, понякога расистки статии за Меган. Ситуацията се влоши, когато тя забременя и след като синът ни Арчи се роди", каза той, визирайки 6-годишния им син принц Арчи.

Емоционалните показания идват година след като Хари постигна изненадващо споразумение с издателя на The Sun, който е платил обезщетение от осемцифрена сума и е поднесъл безпрецедентно извинение, с което е признал незаконни действия.

Хари е пътувал от дома си в Калифорния по-рано тази седмица за началото на процеса в Лондон, който се очаква да продължи девет седмици - дело, което той описва като "част от дългогодишните му усилия да потърси отговорност от британската преса".