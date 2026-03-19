Меган Маркъл се държала като дете по време на срещите с Netflix

Меган Маркъл случайно "изчезвала" по време на срещи с Netflix в нещо, описвано като нейна "детинска реакция", и според нов унищожителен материал е имала "странни начини", по които дава обратна връзка на стрийминг платформата.

Херцогът и херцогинята на Съсекс сключиха сделка с Netflix през 2020 г., след като напуснаха кралското семейство.

Миналата година обаче стрийминг гигантът понижи договора им до споразумение от типа "first-look", което е съвсем различно от първоначалната им изключително доходоносна сделка, за която се твърди, че е била на стойност около 75 млн. паунда, пише Daily Express.

Нов гръмък материал на корицата на US outlet Variety хвърля допълнителна светлина върху партньорството на херцозите на Съсекс с Netflix.

Според публикацията трима източници твърдят, че Меган е имала "странни начини", по които дава обратна връзка.

Твърди се, че тя първо "изчезвала" за дълги периоди по време на разговори в Zoom, а по-късно екипи на Netflix, включително маркетинговият отдел, били уведомявани, че отсъствието ѝ се дължи на това, че се е почувствала засегната от нещо, казано по време на срещата.

Адвокатът на Меган, Майкъл Дж. Къмп, отхвърли тези твърдения и заяви пред изданието: "Херцогинята работи от дома си, майка е на малки деца на 4 и 6 години и често се сблъсква - както много родители, които работят от вкъщи - със ситуации, в които децата неочаквано влизат в помещението по време на среща. Независимо от това, че е родител, който работи от дома, Меган също така се старае да предпазва екипа си от разсейването, което децата могат да причинят. Почти всички професионалисти могат да потвърдят, че в даден момент по време на дълги часове виртуални работни разговори им се е налагало да изключат звука или камерата си."

На друго място в материала източници твърдят, че Меган смята Холивуд за "нейна територия" и че има навика "да надговаря или преформулира мислите на съпруга си, обикновено след като първо го докосне по ръката или бедрото".

Адвокатът на двойката обаче заявява, че това твърдение "изглежда умишлено изчислено така, че да подхрани мизогинния образ на жена, която командва съпруга си".

Междувременно се посочва, че принц Хари също отхвърля това твърдение и го определя като "категорично невярно".