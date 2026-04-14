IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

10 дни затвор за младеж, хвърлил обувка срещу... саркофага на Ленин

18-годишното момче не било съгласно с политиката на Ленин

14.04.2026 | 17:00 ч. 35
Снимка: БГНЕС

Московски съд осъди 18-годишен студент на 10 дни затвор, след като е ударил саркофага на Ленин и е хвърлил мокасин по него по време на посещение в мавзолея на Червения площад, съобщиха новинарският канал "Осторожно Москва" в Telegram и независимият руски новинарски сайт "Медиазона".

Константин Бодунов посетил мавзолея на Ленин следобед на 8 април, чакал на опашка и се отправил към саркофага, съдържащ тялото на Ленин, според решението на съда и съобщения в руските медии. Той ударил саркофага няколко пъти и хвърлил един от мокасините си по него.

Бодунов, студент първокурсник, не призна вината си. Той каза, че е действал, защото не е бил съгласен с икономическата и религиозната политика на Владимир Ленин, съобщи "Осторожно Москва".

Съдът го осъди за дребно хулиганство по част 2 от член 20.1 от Кодекса за административни нарушения на Русия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Владимир Ленин саркофаг Москва съд Русия мавзолей
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem