10 дни затвор за младеж, хвърлил обувка срещу... саркофага на Ленин

Московски съд осъди 18-годишен студент на 10 дни затвор, след като е ударил саркофага на Ленин и е хвърлил мокасин по него по време на посещение в мавзолея на Червения площад, съобщиха новинарският канал "Осторожно Москва" в Telegram и независимият руски новинарски сайт "Медиазона".

Константин Бодунов посетил мавзолея на Ленин следобед на 8 април, чакал на опашка и се отправил към саркофага, съдържащ тялото на Ленин, според решението на съда и съобщения в руските медии. Той ударил саркофага няколко пъти и хвърлил един от мокасините си по него.

Бодунов, студент първокурсник, не призна вината си. Той каза, че е действал, защото не е бил съгласен с икономическата и религиозната политика на Владимир Ленин, съобщи "Осторожно Москва".

Съдът го осъди за дребно хулиганство по част 2 от член 20.1 от Кодекса за административни нарушения на Русия.