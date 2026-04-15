Нова онлайн търсачка разкрива нацистки корени в семейства

Нова немска онлайн търсачка помага на хората да открият дали техните предци са били членове на Нацистката партия.

Кристиан Райнер от Австрия каза пред BBC, че е открил името на дядо си "в рамките на няколко секунди“.

"Разбрах, че той е станал член на Нацистката партия около 21 април 1938 г., само няколко дни след Аншлуса“, ​​когато Адолф Хитлер анексира Австрия към Германия, каза Райнер.

Онлайн инструментът позволява на хората да търсят сред няколко милиона членски карти на Нацистката партия, "NSDAP-Mitgliederkartei“.

"Той кандидатства за членство в нацистката партия само пет дни след като тя стана законна в Австрия“, каза Райнер, бившият редактор на австрийското новинарско списание Profil.

Инструментът за търсене е създаден от германския вестник Die Zeit в сътрудничество с архиви в Германия и Съединените щати.

Райнер никога не е срещал дядо си, който е починал малко преди той да се роди през 1961 година.

"Винаги съм знаел, че е бил близък с нацистите, но бях изненадан, че му е отнело само пет дни, за да се присъедини към тях", разказва Райнер и добавя:

"Той беше академик. Трябваше да знае през 1938 г. кои са нацистите".

Търсачката е била важна, каза Райнер, не само заради това, което му е разказала за дядо му, но и защото е помогнала да се изчистят други членове на семейството му, включително баща му.

"Бях щастлив, че не намерих никого друг от семейството си, особено баща си. Никога не съм го подозирал, че е нацист. Той беше призован (във Вермахта) през 1941 г. и раняван няколко пъти“, каза той.

Die Zeit заяви, че откликът към търсачката е бил "поразителен“.

Тя е била споделяна хиляди пъти, откакто беше стартирана в началото на април, каза Юдит Буш, говорител на Die Zeit.

"Вече намерих двама близки роднини, което разрушава мита, че никой от нашето семейство не е бил замесен", споделя потребител, оставил коментара си в сайта.

"Да променя перспективата си на 71-годишна възраст е горчив шок", споделя друг.

Хитлеровият райх

Около 10,2 милиона германци стават членове на партията между 1925 и 1945 година. Членските карти, които са се съхранявали в нацистката централа в Мюнхен, са почти унищожени през последните дни на Втората световна война.

Die Zeit съобщава, че с разрушения на Хитлеровия райх са били дадени заповеди записите да бъдат унищожени, но те са били спасени от Ханс Хубер, директор на близка фабрика за хартия, който по-късно ги е предал на американците.

Картите, които са помагали за идентифицирането на хора, са играли ключова роля в процеса на денацификация в следвоенна Германия.

В продължение на почти половин век картите са били съхранявани от американците в Берлинския документален център. През 1994 г. те са били предадени на Германския федерален архив, а микрофилмови копия са били изпратени до Националния архив на САЩ във Вашингтон.

Доскоро е било възможно да се правят запитвания само чрез официално искане до Германския архив. През март тази година Архивът на САЩ започна да предоставя своите записи онлайн.

Die Zeit заяви, че е получил данните и е "архивирал документите, за да могат лесно да се търсят“.

Кристиан Райнер допълва, че информацията все още има огромен резонанс. "Преди изследванията са се фокусирали върху "високопоставени хора, които по-късно са станали политици, съдии или лекари“, каза той пред BBC.

"Много хора сега търсят членове на семейството, така че това е много индивидуално нещо сега. Осем десетилетия по-късно, след края на Втората световна война, все още можете да откриете истина, която не сте знаели преди", допълва Райнер.