ЦКБ и VISA превръщат всяко плащане в шанс за лятно пътуване

Лятото е време за пътувания, море и моменти, които остават дълго след края на сезона. Именно около тази идея Централна Кооперативна Банка и VISA създават новата кампания Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ, която превръща ежедневните покупки в шанс за истинско преживяване.

Всяко плащане, направено в периода от 20 май до 31 юли 2026 г., с Visa карта от ЦКБ носи възможност за участие в томбола с летни награди. Сред тях са пет ваканции за двама в Палма де Майорка, включващи седем нощувки в четиризвезден хотел, самолетни билети, трансфери, закуска и вечеря, както и туристическа застраховка. Кампанията дава шанс и за един от десет СПА уикенда за двама в AYA Estate Relais & Châteaux, където печелившите ще могат да се насладят на спокойствие, винени изживявания и престой сред природата. Всяка награда включва две нощувки в Junior Suite със закуска на стойност 500 евро.

Участието в кампанията е лесно, а различните начини на плащане носят различен брой участия. Плащането с физическа карта на ПОС терминал носи едно участие, мобилното плащане чрез Apple Pay или Google Pay носи две участия, а плащането на ПОС терминал в чужбина увеличава шанса с три участия. Колкото повече плащания правят участниците, толкова повече възможности получават да спечелят някое от летните преживявания.

Тегленето на наградите ще се проведе на 10 август 2026 г. чрез електронен жребий на случаен принцип. За всяка награда ще бъдат изтеглени и по трима резервни участници. Печелившите ще бъдат уведомени по телефон, а при необходимост и по имейл.

С кампанията „Улови своите летни моменти“ ЦКБ и VISA напомнят, че понякога именно малките ежедневни действия могат да доведат до следващото голямо лятно приключение.