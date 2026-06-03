Русия увеличи атаките срещу Украйна с 37%, но загуби територии през май

Украински военен тракер заяви в понеделник, че Русия е претърпяла нетна месечна териториална загуба за първи път от 2023 г., когато Киев започна големия си контраатака. DeepState UA, разузнавателен тракер с отворен код, широко използван от украинци и анализатори за наблюдение на фронтовите линии, заяви, че Москва е спечелила 14 квадратни километра или около 5,4 квадратни мили през май, съобщава BI.

Доброволческата организация забави публикуването на информация за напредъка на Украйна за целия месец, позовавайки се на съображения за сигурност. Но групата заяви, че е "готова да обяви", че окончателното преброяване ще покаже, че Русия е загубила позиции.

Това е въпреки че Русия предприема по-чести атаки срещу украински позиции, като над 7000 регистрирани нападения през май представляват месечно увеличение от 37,5%, добави тя.

Министерството на отбраната на Украйна цитира подобна цифра в изявление в понеделник, заявявайки, че е преброило 7008 бойни срещи на фронтовите линии през май, в сравнение с 5085 през април. Изявлението на DeepState е един от няколкото скорошни анализа, според които настъплението на Русия се забавя значително и че териториалните придобивки, считано от края на пролетта на тази година, започват да се обръщат в полза на Киев. Институтът за изследване на войната, вашингтонски мозъчен тръст, регистрира нетна загуба от 44,78 квадратни мили за Русия през април. Организацията измерва този напредък по различен начин от DeepState, проследявайки земята, която Кремъл решително контролира. Това означава, че нейното преброяване не отчита оспорваните райони или територията, в която руските войски все още проникват.

Според този подход мозъчният тръст заяви в понеделник, че е регистрирал допълнителна нетна загуба от 108 квадратни мили за Русия през май.

Обратно, Русия в предишни месеци понякога е завземала стотици квадратни мили територия за няколко седмици.

Най-бързото ѝ настъпление доведе до претенции за 280 квадратни мили само през ноември 2024 г.

Завръщане в полза на Украйна би бележило първия път, когато Киев си възвръща територия като цяло от лятото на 2023 г., когато предприе мащабна офанзива на изток и юг с техника на НАТО.

Усилията през 2023 г. бяха третата значителна контраатака срещу руския контрол върху украинските територии, след като силите на Киев освободиха големи части от Херсон и Харков година по-рано.

Но офанзивата не успя да постигне същия успех, като Украйна си възвърна само около 150 квадратни мили територия. Фронтовите линии скоро до голяма степен стагнираха - всяка година Русия печелеше около 1% до 1,5% от общата сухопътна площ на Украйна, която е около 233 032 квадратни мили.

В актуализацията си от понеделник DeepState отдаде последните загуби на Русия отчасти на това, че Украйна е поставила способни командири на по-високи позиции под ръководството на новия украински министър на отбраната Михаил Федоров, който ръководи военните усилия от януари.

ISW също така заяви в неделя, че част от успеха на Украйна се дължи на това, че Киев извършва повече удари с дронове със среден обсег, на разстояния от около 30 до 50 мили, по руски логистични центрове и операции.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство повтори това мнение в актуализация на разузнаването в понеделник, като подчерта последните удари с дронове на Украйна по транспортните операции на Русия в тила.