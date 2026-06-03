В кадър: Гневът в Саутхемптън след убийството на студент СНИМКИ/ВИДЕО

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Запис от телесна камера, показващ смъртоносно ранен студент с белезници от британската полиция след инцидент с нож, предизвика възмущение, като протестиращи хвърляха предмети по служителите в града, където е станало нападението, съобщава AFP.

Осемнадесетгодишният Хенри Новак е бил чут многократно да казва на полицията "Не мога да дишам“ на кадри от полицейска камера, заснети през декември, докато е лежал смъртоносно ранен след нощно излизане с членовете на футболния си отбор.

Крайнодесни фигури се заемат със случая, а политическият активист Томи Робинсън говори на митинг в южния град Саутхемптън, където е извършено убийството, твърдейки, че полицията се отнася към белите британци като към "второкласни граждани“.

След това протестиращите преминаха през центъра на града към мястото на престъплението и нападнаха полицията, блокираща пътя с камъни, бутилки и кофи за боклук.

В понеделник съдия осъди убиеца, 23-годишния Викрум Дигва, на най-малко 21 години затвор за това, че е намушкал Новак до смърт с церемониален нож с острие 21 сантиметра.

Когато полицията пристигнала на мястото, Дигва излъгал служителите, казвайки им, че Новак го е обидил на расова основа и че той е жертвата.

Кадрите, които бяха излъчени по време на процеса срещу Дигва, показват как полицията приема обвинението на агресора и вместо да помогне на Новак, първоначално му слага белезници, въпреки молбите му, че е бил намушкан и не може да диша.

🇬🇧 👮 Protesters in the southern British city of #Southampton on Tuesday attacked police at the site of the murder of 18-year-old student Henry #Nowak. Far-right firebrand figure Tommy Robinson addressed the crowd, with many of them waving Union Jack and England flags.… pic.twitter.com/3pFMRretoM — FRANCE 24 English (@France24_en) June 3, 2026

Полицията е била обстрелавана

Полицейските служители са били обстрелвани с ракети по време на протест близо до дома на убиеца на Хенри Новак в Саутхемптън.

Тълпа от няколкостотин души първоначално участва в демонстрация пред Централното полицейско управление в Саутхемптън, преди да се събере близо до семейния дом на Викрум Дигва в Сейнт Денис.

В отговор на сблъсъците с полицията, министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд определи сцените като "напълно неприемливи“, допълва BBC.

Протестиращи преминаха през града от полицейския участък до района "Сейнт Денис“, близо до мястото, където Новак беше убит през декември. Столове, консервни кутии и сигнални ракети бяха хвърляни по служителите в екипировка за борба с безредиците, принуждавайки ги да се оттеглят.

Дигва намушка Новак с голямо острие, което той твърдеше, че носи по религиозни причини, преди да излъже полицията на мястото на престъплението и да твърди невярно, че е бил жертва на расистка атака - което накара служителите да арестуват Хенри, а не убиеца му.

Премиерът сър Киър Стармър заяви, че има "сериозни въпроси към полицията“.

Лидерът Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, каза: "Бяло момче, което не е направило нищо, е било оковано с белезници".

"Не мога да дишам"

Демонстрантите можеха да бъдат чути да скандират името на Новак и "Не мога да дишам“, последните думи на тийнейджъра.

Семейството на Новак от Чафорд Хъндред в Есекс е призвало да не се използва смъртта му като причина за по-нататъшно "разделение, омраза или напрежение“.

"Няма оправдание за отвличане на тази трагедия, за да се разпалва насилие и безредици. Отговорните могат да очакват да се изправят пред пълната строгост на закона", каза министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд.

Сатвир Каур, депутат от Лейбъристката партия за Саутхемптън Тест, избирателния район, в който е извършено убийството, заяви, че е загрижена, че убийството се използва по политически причини.

"Разбира се, хората трябва да обърнат внимание на престъпленията с нож, но когато става въпрос за използване на това като извинение за настройване на общности една срещу друга, това не помага. Това не помага в Саутхемптън и не помага в цялата страна“, споделя Каур.

Лидерът на крайнодясната партия Reform UK Найджъл Фараж призова за промени в политиките за многообразие в полицията.

"Живеем в двустепенна култура, където правата и привилегиите на белите хора са по-малко важни от тези на етническите малцинства", каза Фараж.