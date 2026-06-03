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Хванаха грък с половин милион евро в брой на летището в Атина

Мъжът е пристигнал от Дубай

03.06.2026 | 11:33 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Гръцки гражданин се опита да внесе половин милион евро в брой на международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Гръцкият гражданин е пристигнал от Дубай, се посочва в официално съобщение на Независимия орган за държавни приходи (ААДЕ).  

При проверка в залата за пристигащи от страни извън Шенгенското пространство в ръчния багаж на пътуващия е открита голяма недекларирана сума. 

При преброяване на парите е установено, че става въпрос за 500 000 евро в банкноти по 500 евро. 

При влизане на територията на Гърция пътникът не е подал изискваната от закона декларация.  

Сумата е иззета. Митническите власти разследват случая.
(БТА)

 

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Тагове:

евро гръцки гражданин летище Дубай
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