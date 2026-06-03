Хванаха грък с половин милион евро в брой на летището в Атина

Гръцки гражданин се опита да внесе половин милион евро в брой на международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Гръцкият гражданин е пристигнал от Дубай, се посочва в официално съобщение на Независимия орган за държавни приходи (ААДЕ).

При проверка в залата за пристигащи от страни извън Шенгенското пространство в ръчния багаж на пътуващия е открита голяма недекларирана сума.

При преброяване на парите е установено, че става въпрос за 500 000 евро в банкноти по 500 евро.

При влизане на територията на Гърция пътникът не е подал изискваната от закона декларация.

Сумата е иззета. Митническите власти разследват случая.

(БТА)