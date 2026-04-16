Защо Индия вече не може да преговаря с Lockheed Martin за F-35?

Много малко вероятно е Индия някога да приеме F-35 Lightning II, многоцелеви реактивен изтребител от пето поколение, но това няма да е поради липса на опити от страна на Америка. Миналата година, на среща с индийския премиер Нарендра Моди във Вашингтон, президентът Доналд Тръмп предложи американска военна техника на южноазиатската държава, която сега е най-голямата по население в света.

„Ще увеличим военните продажби на Индия с много милиарди долари. Също така проправяме пътя за това в крайна сметка да предоставим на Индия изтребителите-невидими F-35“, каза Тръмп по време на съвместна пресконференция с Моди.

Дори тогава бариерите изглеждаха почти невъзможни за преодоляване. Ню Делхи поддържа тесни връзки с Москва и остава най-големият купувач на руска военна техника. Това включва системата за противовъздушна отбрана S-400 Triumf - същата противовъздушна платформа, която доведе до изключването на Турция от програмата по време на първия мандат на Тръмп.

Вратата обаче остана отворена достатъчно, за да даде надежда на Ню Делхи, че по някакъв начин може да се сдобие с F-35.

Вратата не е затворена точно.

Въпреки това, по-рано този месец Lockheed Martin потвърди пред индийски медии, че преките преговори за всяка потенциална продажба на самолета от пето поколение стелт са били затворени, след като Вашингтон затегна контрола върху износа на Lightning II.

Съгласно новите правила, F-35 вече не може да се предлага на чуждестранни клиенти като други военни самолети. Освен това, гигантът в аерокосмическата и отбранителната индустрия не може да договаря частно продажбата на изтребителя; всички преговори трябва да се водят директно с правителството на САЩ съгласно рамката за чуждестранни военни продажби, която изисква одобрение от Държавния департамент, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

„За разлика от F-16, Rafale или Eurofighter Typhoon, F-35 не може законно да бъде предлаган на пазара чрез обикновени търговски преговори, тъй като самолетът остава строго контролиран от правителството на Съединените щати“, пише Defence Security Asia. „Всеки потенциален клиент за износ трябва първо да подаде официално писмо-заявка, преди Пентагонът, Държавният департамент и Конгресът да разгледат дали пускането на платформата е в съответствие с американските стратегически интереси.“

Вероятно ще бъдат под въпрос чувствителните технологии, използвани във F-35, включително неговия усъвършенстван софтуер за сензорно сливане, неговите стелт покрития и други нискозабележими производствени методи. Както беше отбелязано, Вашингтон разглежда и другите системи, използвани от операторите на F-35, като например системата за противовъздушна отбрана S-400; САЩ се опасяват, че използването на американски изтребители заедно с руско въздушно оборудване би могло косвено да помогне на Кремъл по-точно да прецени летателните характеристики на F-35 и да му помогне да свали самолета.

Иска ли Индия изобщо F-35?

Не е ясно дали предложението на Тръмп за F-35 към Моди е било истинско, а американският лидер е добре известен с импровизираните си коментари. Приблизително по същото време Тръмп призова Lockheed Martin да произведе двумоторна версия на F-35, заявявайки, че не харесва едномоторни самолети - озадачаващо военни анализатори, които отбелязват, че би било почти невъзможно да се построи такъв F-35, без да се преработи изтребител от нулата.

Друга възможност е Тръмп да се е опитвал да отклони Ню Делхи от Сухой Су-57, самолет, който Русия многократно е предлагала на Индия. „Ростех“, руският военно-промишлен конгломерат, и неговото експортно дъщерно дружество „Рособоронекспорт“ са предложили споделяне на технологии и съвместно производство на Су-57 (с наименованието на НАТО „Felon“), което със сигурност е над всичко, което САЩ и Lockheed Martin някога биха били готови да предоставят.

Предвид тези ситуации, вратата за продажба на F-35 на Индия може да не е затворена, но е малко вероятно сделката да бъде сключена.