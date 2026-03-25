Проблеми с F-35 Lightning II: модернизацията изостава, радари липсват

Въоръжените сили на САЩ получават изтребители F-35 от пето поколение без техните радари, въпреки отричанията на Министерството на войната през февруари, че това е така. Това е резултат от изключително дългото време за сертифициране на радара AN/APG-85 от следващо поколение, който е разработен, за да подобри възможностите на F-35 и да наследи по-стария AN/APG-81. Тъй като по-високите изисквания за мощност и охлаждане на новия радар изискват модификации в дизайна на самолета, F-35 от партида 17 нататък, проектирани да интегрират AN/APG-85, не могат да интегрират по-стария AN/APG-81, което ги принуждава да бъдат оборудвани с противотежести в носовите си конуси вместо радари при доставката, пише MWM.

Очаква се забавянето на разработването на AN/APG-85 да има значително отрицателно въздействие върху бойния потенциал на изтребителните флотилии на ВМС, ВВС и Морската пехота на САЩ, както и върху над дузина чуждестранни служби, които в момента имат поръчани F-35. Самият мащаб на програмата за изтребители, която е най-голямата в света, прави липсата на доставки на изтребители с радари особено опустошителна. Редица доклади сочат, че доставките на радари AN/APG-85 ще започнат едва от 2028 г., като ще бъдат доставени над 300 F-35 без радари. Партиди 17, 18 и 18 се състоят от над 150 изтребителя, което накара анализаторите да преценят, че доставката на до 400 изтребителя без радари е много възможна. Остава възможно програмният офис да намери начин да интегрира AN/APG-81 в по-нови производствени варианти на F-35, като докладите са противоречиви относно жизнеспособността на това. Основният изпълнител на програмата F-35, Lockheed Martin, отговори на противоречията, като заяви, че строи изтребителите „според договорните спецификации“, като радарът се произвежда отделно от Northrop Grumman.

Съвместният програмен офис (JPO) за F-35 и Пентагонът твърдят, че преходът от AN/APG-81 към AN/APG-85 и съответното препроектиране на F-35 е „изчислен риск“, за да се подготви самолетът да достигне значително подобрения стандарт Block 4. Вместо да се продължи производството на старата конфигурация и да се прекарат няколко години в основни ремонти, беше решено новият самолет да бъде оборудван с подобрената архитектура, така че радарът да може да бъде инсталиран веднага след пристигането му. В резултат на това, през следващите две години ще бъдат доставени стотици недовършени изтребители. Потенциалните последици за бойната готовност са значителни и остава несигурно до каква степен изтребителите без радар ще бъдат активни в експлоатация или ще се разчитат на тях за бойни задачи.

Операторите на F-35 имат потенциала да смекчат ефектите от липсата на радар на самолета,

като ги експлоатират заедно с по-стари изтребители с AN/APG-81, като безпроблемното споделяне на данни гарантира, че пилотите могат да поддържат висока ситуационна осведоменост, използвайки външни сензори. F-35 също така интегрират инфрачервени системи за търсене и проследяване и усъвършенствани пасивни електронни сензорни решетки, въпреки че те са проектирани да допълват радарите и не могат да компенсират липсата им. Докато САЩ се затрудняват да завършат разработването на AN/APG-85, Китай е прехвърлил своя собствен основен изтребител от пето поколение, J-20, за да интегрира радар от следващо поколение, за който се съобщава, че е базиран на подобни технологии от галиев нитрид. Тези технологии значително облекчават конфликта между силата на сигнала и потреблението на енергия и могат значително да подобрят способността на изтребителите да се прицелват в стелт цели.

Производството на AN/APG-81 беше прекратено главно поради предполагаемата му недостатъчност да бъде в крак с темпото на китайските предизвикателства към въздушното господство на САЩ, като Northrop Grumman го описа като такъв, който „би помогнал да се осигури въздушно превъзходство“, давайки индикация за основните аргументи, изтъкнати в оправдание на програмата. Анализаторите широко оценяват, че предизвикателството към въздушното превъзходство, породено от китайската програма J-20, която е много по-добре оптимизирана за операции въздух-въздух, е основен фактор, стимулиращ инвестициите в разработването на AN/APG-85. Тъй като постигането на възможностите на Блок 4 е претърпяло многократни забавяния и сега е планирано за началото на 30-те години на миналия век, е много вероятно Китай да въведе в експлоатация изтребители от шесто поколение, преди САЩ да могат да въведат основните си изтребители от пето поколение.

Основните проблеми, причинени от забавянето на разработването на AN/APG-85, са само един от многото основни проблеми с ключови подсистеми, които сериозно подкопаха бойния потенциал на флота от F-35, превръщайки програмата F-35 в обект на значителни противоречия и предизвиквайки остри критики както от военни, така и от цивилни служители.