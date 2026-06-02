Руската логистика под прицела на дронове: украинският "Хорнет" заплашва всичките ѝ пътища

През последните дни, благодарение на видеоклиповете, които се качват ежедневно в социалните мрежи, видяхме нов вид камуфлаж, все още невиждан в тази война: дебели бели ивици върху руски камиони и военни превозни средства. Цветът, нанесен като гърба на зебра, би могъл да бъде интересен през зимата, за да се слее със снега, но не е нанесен, за да заблуди човешкото око. Целта е да се заблуди изкуственият интелект, с който украинците започват да обучават своите камикадзе дронове за средни разстояния.

Благодарение на едно от най-революционните технологични разработки в момента – дроновете "Хорнет", проектирани от американската компания Perennial Autonomy, собственост на Ерик Шмид, бившия главен изпълнителен директор на Google, Украйна успява да нанесе сериозни щети на руската логистика, която снабдява фронта, пише El Mundo. С обхват до 150 километра (в първите си версии, които се подобряват всяка седмица), всеки камион с муниции, цистерна или ремарке (за превоз на бронирани машини) бива унищожен от тези апарати с фиксирани крила, с вградена изкуствена интелигентност за избор на целите, които се превърнаха в най-новия кошмар на руската армия.

Украинските цели се множат: през този уикенд дронове със среден и дълъг обсег унищожиха два руски стратегически бомбардировача Ту-142 за противоподводна борба на летището в Таганрог – два огромни самолета с ядрени възможности, подобни на тези, които бяха унищожени по време на операция "Паякова мрежа" през юни 2025 г. Освен това украинските дронове поразиха ценна пускова установка за балистични ракети "Искандер" в региона на Ростов и рафинерията в Саратов, на 700 километра от фронта, която вчера гореше след бомбардировките.

Какъв ефект може да има тази вълна от атаки върху логистиката?

Ами незабавен. Контрамерките, които Русия може да предприеме, са бавни и скъпи, като например покриването на всички пътища от Крим до Мариупол с мрежи срещу дронове (както вече направи Украйна в Донбас).

Цялата тази система за дълбоки удари на Украйна, която успява да се изравни и дори да надмине тази на Русия, използва софтуера Prisma на американската компания Palantir, както разкрива каналът CNN в неотдавнашен репортаж. Тази изкуствена интелигентност поглъща хиляди параметри в реално време, за да намери най-добрите възможни маршрути за украинските дронове в руското въздушно пространство, като се учи все повече от данните, получени след всеки набег.

Успоредно с това технологичната индустрия на Украйна, подкрепена от западни компании и с фабрики извън територията на страната по съображения за сигурност, създава все по-смъртоносни и автономни модели, като се възползва от конкуренцията между фирмите. Руският модел, основан на система с много по-голям държавен контрол, е в състояние да произвежда по-голямо количество оръжие, но не може да го усъвършенства със скоростта, която налага украинската екосистема, където всеки прототип се тества на фронта и се актуализира с пълна скорост, преди да бъде произведен в промишлени количества.

С фронта в застой поради присъствието на хиляди дронове, прелитащи над всяко село и всяко поле, атаките в дълбочина са придобили много по-голямо значение. Това е ахилесовата пета и на двете страни. В случая с Украйна, която почти не разполага с ракети "Патриот" за защита на гражданската си инфраструктура, притеснението е да се върне ситуацията от миналата година, когато Русия унищожаваше електроцентрали и оставяше цели градове на тъмно. За да се избегне това, Германия изпрати още една батарея противовъздушни ракети IRIS-T, десетата от този клас, с която разполага Киев. Ангажиментът на Берлин е да изпрати още две през 2026 г.

Майкъл Кофман, старши изследовател в Програмата за Русия и Евразия на Фондация "Карнеги", счита, че „времето вече не е на страната на Русия. Но това не е повратна точка в смисъл, че Украйна печели, а Русия губи.