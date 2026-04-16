Сирия пое контрола над всички бивши US бази на нейна територия

Държавата е способна да води борба срещу тероризма

16.04.2026 | 22:39 ч. 2
Reuters

Сирия е поела контрола над всички военни бази, в които преди бяха разположени американски сили, които поддържаха военно присъствие в страната от години, за да се сражават срещу групировката "Ислямска държава", съобщава Франс прес.

Министерството на външните работи на Сирия заяви в съобщение, че "приветства пълното предаване на военните бази на американските сили в Сирия на правителството на страната".

Сирийското външно министерство уточни, че базите са били предадени при пълна координация между сирийското и американското правителство.

"Сирийската държава днес е напълно способна да води борбата срещу тероризма на своя територия в сътрудничество с международната общност", допълни още министерството.

Централното командване на американските въоръжени сили за Близкия изток (СЕНТКОМ) уточни пред АФП, че американските сили "са завършили процеса по прехвърлянето на всички основни бази в Сирия в рамките на добре обмислен преходен период, подчиняващ се на определени условия".

"Американските сили продължават да подкрепят усилията на партньорите си за борба срещу тероризма, които играят основна роля за осигуряването на трайно поражение на "Ислямска държава", посочва още СЕНТКОМ.

Сирия пое днес контрола над военновъздушната база "Касрак" в провинция Хасака, бастион на кюрдите в Североизточна Сирия, след като сили на международната антиджихадистка коалиция, оглавявана от САЩ, се изтеглиха от тази област. / БТА

американски бази Сирия тероризъм контрол Близък изток
