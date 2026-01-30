САЩ адаптират стратегията си за Сирия – защо това е проблем?

Сирия преминава през следващата фаза на бързата си трансформация след падането на режима на Асад през декември 2024 г., което повдига нови въпроси за бъдещето на страната и ролята на САЩ в него. В този контекст, последните големи остатъци от присъствието ѝ в Сирия – а именно няколко военни бази и местният ѝ партньор, Сирийските отбранителни сили (СОД) – изглежда са на път да си тръгнат. Развиващата се ситуация поражда основателни опасения относно бъдещата стабилност на Сирия, тъй като американските служители се опитват да си измият ръцете от дългогодишното си участие, дори когато Вашингтон би бил мъдър да прекрати военното си присъствие в страната.

Новите развития в Сирия произтичат от военните действия между централното правителство в Дамаск, водено от президента Ахмед ал-Шара, и СОД, които преди това бяха базирани в североизточна Сирия и някои части на провинция Алепо. В началото на януари избухнаха боеве в кварталите с кюрдско мнозинство в град Алепо, Ашрафия и Шейх Максуд, в северната част на града, което доведе до оттеглянето на последните остатъци от СОД в града, местните сили за сигурност, известни като Асайиш.

Боевите действия обаче не приключиха, тъй като сирийската армия се сблъска с последните елементи на SDF западно от река Ефрат в Дейр Хафир в провинция Алепо, принуждавайки ги да се оттеглят през реката. Все по-често изглеждаше сякаш Дамаск се готви за по-голямо нападение срещу североизточна Сирия, тествайки границите на военните действия, които основният поддръжник на SDF - Съединените щати - блокираше доскоро, пише за TNI Александър Ланглоа, анализатор по външна политика, старши редактор в DAWN и сътрудник в Defense Priorities.

С малък видим отпор от Вашингтон, Дамаск се придвижи през реката, бързо използвайки дълго планирани бунтове на арабската общност чрез племена, които отдавна са работили със SDF срещу групировката. Към момента на писане на това, нестабилно споразумение за прекратяване на огъня, което отговаря на повечето от исканията на Дамаск в преговорите за обединение, остава на масата и Вашингтон настоява да бъде приложено.

Решението от страна на тези арабски племена се оказа основната погибел за Сирийските демократични сили, от град Алепо до североизточните провинции Ракка и Дейр Езор. Арабското разочарование от SDF, които дълго време действаха като мултиетническа сила, но със значително кюрдско влияние и контрол, предвид преките им връзки с Партията на демократичния съюз (PYD) - сирийското крило на Кюрдската работническа партия (ПКК), която се бореше в десетилетен бунт срещу турската държава - доведе до разпадането на военния съюз.

Централното правителство ускори това развитие, използвайки своите сунитски и ислямистки корени, за да свърже отново племенните мрежи, отдавна разделени по про-режимни и опозиционни линии, за което географията изигра съществена роля. В крайна сметка тази динамика се оказа по-силна от съюза по удобство на Сирийските демократични сили в борбата срещу вече почти несъществуващата Ислямска държава в Ирак и Сирия (ИДИЛ).

По-изненадваща е ролята на САЩ - или липсата на такава - в блокирането на нападението срещу традиционния им партньор в борбата с тероризма в Сирия. Въпреки че нито една от итерациите на администрацията на Тръмп не демонстрираше особен афинитет към Сирийските демократични сили или по-широко кюрдско движение, работното предположение беше, че Вашингтон предпочита политическо решение пред усилията за обединение между централното правителство и Сирийските демократични сили. Тази динамика до голяма степен произтичаше от ясния интерес на САЩ да избегнат възраждането на „Ислямска държава“ в Сирия, предвид безбройните затворнически лагери, в които са задържани десетки хиляди бойци на групировката.

Всеки конфликт между Дамаск и Сирийските демократични сили рискуваше сигурността в лагерите до голяма степен да се срине,

което да доведе до бягства и потенциално възраждане на ИД. Това не говори нищо за по-широки опасения относно нова сирийска гражданска война, която би дестабилизирала допълнително страната, отваряйки пространство за групировката, като същевременно би причинила същите проблеми, които съществуваха през цялата война под управлението на Асад – а именно миграционна криза, контрабанда на наркотици и оръжия и широко разпространени смъртни случаи и разрушения. За Вашингтон винаги е имало тънка граница между опита за поредния вероятно провален проект за изграждане на нация и гарантирането, че неясно дефинираните понятия за „стабилност“ и „преход“ се запазват.

И все пак администрацията на Тръмп изглежда избира печеливша страна в конфликта, като избира да позволи на военния натиск на Дамаск срещу SDF да продължи напред като път за разрешаване на въпроса за обединението на Сирия и в крайна сметка за ускоряване на усилията за оттегляне на САЩ.

Разсъжденията са очевидни: Вашингтон предпочита силни централни власти, съобразени с интересите му в Близкия изток. Предпочитаните партньори биха имали и мирни нагласи към Израел и репресивни позиции както към екстремистки групи, така и към всякакви други образувания, оспорващи статуквото. Традиционно тази гледна точка се нарича „теория за автократична стабилност“ – убеждението, че авторитаризмът е най-добрата и единствена форма на управление, подходяща за регион, който не може да приеме истинска демокрация.

А дминистрацията на Тръмп – поне публично – заявява, че все още подкрепя политическо решение и прекратяване на боевете. Тя работи за преместването на хиляди бойци на ИДИЛ от Сирия в Ирак, за да избегне допълнителни бягства от затвора. Тя също така публикува предупреждения срещу операциите на Дамаск. Всичко това предполага, че политическото решение все още е за предпочитане във Вашингтон.

Въпреки това, чрез действия човек трябва да прецени и провери политиката. В крайна сметка, макар че това не е отговорност на Вашингтон, Съединените щати биха могли да спрат настъплението на Дамаск с относително малко дипломатически усилия в подкрепа на предпочитания от тях политически резултат. Те избраха да не го направят. Дали това се дължи на сериозно превишаване на контрола по целия свят от страна на администрацията на Тръмп, което я разсейва от играта в Сирия, или на съзнателно решение, предстои да видим.

В този контекст, изявлението на специалния пратеник на САЩ Том Барак от 20 януари е най-показателното от цялата реторика на Вашингтон през последния месец във връзка с общото му бездействие, в което той казва, че ролята на Сирийските демократични сили в борбата срещу ИДИЛ е „до голяма степен изтекла“ на фона на решението на централното правителство да се присъедини към Глобалната коалиция за победа над ИДИЛ.

Този компонент и самото по-широко изявление до голяма степен съответстват на дългосрочните приоритети на правителството на САЩ в Сирия: политическо решение на боевете и устойчиво поражение на Ислямска държава. Дори ако „политическото решение“ се постига чрез сила, Вашингтон вероятно разглежда динамиката като игра на семантика, в крайна сметка достигаща до същия желан резултат, особено по отношение на Сирийските демократични сили и нивото им на комфорт с международния им спонсор, ниво на комфорт, което просто отиде твърде далеч.

Това е положението, в което изглежда се намират американските служители днес, като един от положителните резултати е изтеглянето на войските през следващите седмици и месеци, ако в резултат на боевете се появи вероятна сделка между Дамаск и Сирийските демократични сили.