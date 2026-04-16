Пийт Хегсет към Иран: US армия е заредена и готова за действие

Пит Хегсет заяви, че американските военни са "готови да ударят Иран“, въпреки че Доналд Тръмп настоява, че администрацията му все още се стреми към сделка с ислямския режим.

Министърът на отбраната заяви, че американските военни остават в готовност да унищожат режима, ако те все пак решат да не приемат сделката.

"Наблюдаваме ви", предупреди Хегсет висшето ръководство на Иран.

"Запомнете, това не е честна битка и ние знаем какви военни активи местите и къде ги местите. Ние презареждаме с повече мощ от всякога и, което е още по-важно, с по-добро разузнаване от всякога. Докато вие се излагате на нашето бдително око с движението си", каза още Хегсет.

Блокадата на Ормуз остава

Той се закле, че блокадата на Ормузкия проток ще остане в сила и предупреди, че ще бъде последвана от по-нататъшни военни удари, ако Техеран не успее да постигне сделка със САЩ.

"Към Иран, избирайте мъдро. Моля ви да изберете сделка, която е във вашите ръце за доброто на вашия народ и за доброто на света“, каза Хегсет и добави: "Междувременно военното министерство е заредено".

Коментарите на Хегсет противоречат на твърдението на Тръмп в сряда, че протокът е "постоянно отворен“ след тайни разговори със Си Дзинпин, твърдейки, че китайският лидер се е съгласил да спре въоръжаването на Иран.

След като мирните преговори с ислямския режим се провалиха през уикенда, президентът започна морска блокада на Ормузкия проток, критичен петролен възел, през който преминава една пета от световните доставки.