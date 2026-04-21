Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтърси индонезийски остров

Земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер е ударило брега близо до индонезийския остров Тимор във вторник, според агенцията по геофизика на страната, като служители заявиха, че земетресението не е представлявало заплаха от цунами.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 31 километра, а първоначалните данни не показват непосредствени големи щети или жертви.

Трусът е бил усетен в части от провинция Източна Нуса Тенгара, която включва остров Тимор, но местоположението му в открито море и умерената дълбочина са помогнали за ограничаване на опасенията от цунами.

Земетресение е било регистрирано и в Маумере, докато по-слаби трусове са били усетено в Купанг, Кефаменану, Ларантука, Енде и други близки райони.

