Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтърси индонезийски остров

Няма издадено предупреждение за цунами

21.04.2026 | 11:00 ч. Обновена: 21.04.2026 | 11:07 ч. 0
БГНЕС

Земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер е ударило брега близо до индонезийския остров Тимор във вторник, според агенцията по геофизика на страната, като служители заявиха, че земетресението не е представлявало заплаха от цунами.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 31 километра, а първоначалните данни не показват непосредствени големи щети или жертви.
Трусът е бил усетен в части от провинция Източна Нуса Тенгара, която включва остров Тимор, но местоположението му в открито море и умерената дълбочина са помогнали за ограничаване на опасенията от цунами.

Свързани статии

Земетресение е било регистрирано и в Маумере, докато по-слаби трусове са били усетено в Купанг, Кефаменану, Ларантука, Енде и други близки райони.

Вчера силно земетресение удари района край източното крайбрежие на остров Хоншу, а Японската метеорологична агенция е издала предупреждение за цунами.

земетрсение цунами Индонезия остров Тимор
